Семь продуктов, которые могут помочь успокоить поджелудочную железу

Воспалившейся поджелудочной железе можно помочь за неделю. Надо изменить рацион, режим дня и начать пить больше воды, сообщила автор канала «Академия вкуса».

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Восстановить работу внутреннего органа после панкреатита ей помогли семь продуктов. Женщина посоветовала исключить жареные, жирные, копченые блюда. Нужно включить в рацион супы, овощи, рыбу и травяные отвары.

Идеальным завтраком может стать овсяная каша на воде с яблоком и корицей. Овощное рагу с кабачками и тыквой пригодится к обеду. При этом порции еды не должны быть большими. Если придерживаться этой диеты, то уйдет тяжесть в области поджелудочной железы и дискомфорт.

Помогут восстановиться после острого панкреатита блюда из кабачков и тыквы, овсяная каша на воде, кисломолочные продукты, рыба и нежирное мясо, а также овощи с низким содержанием клетчатки. Не станут лишними орехи и сухофрукты.

Чтобы помочь поджелудочной необходимо пить до двух литров чистой воды ежедневно, а также заваривать отвары с ромашкой или шиповником. Ложиться спать надо до 23.00, убрать тяжелые нагрузки и добавить ежедневные прогулки.

«ГлагоL» сообщал, что средиземноморская диета много раз становилась лучшей общей диетой в ежегодном рейтинге US News & World Report. Она увеличивает продолжительность жизни, а также снижает риск развития диабета второго типа, сердечных заболеваний и возрастного ухудшения памяти.