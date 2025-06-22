Перечислены полезные свойства зеленого горошка для любителей спорта

Врач-нутрициолог Екатерина Гузман назвала полезные свойства зеленого горошка. Этот овощ оказывает положительное влияние на зрение, работу желудочно-кишечного тракта и нервную систему, рассказала она в интервью журналисту издания «Газета.Ru».

По ее словам, зеленый горошек богат растительным белком, необходимым для роста и регенерации клеток тела. Он незаменим для тех, кто активно занимается спортом. Помимо белков, зеленый горошек содержит витамины A, C, K, группу B (включая фолиевую кислоту), а также важные микроэлементы вроде железа, магния, калия, фосфора, цинка и меди. Благодаря высокому содержанию пищевых волокон, употребление зеленого горошка нормализует функционирование ЖКТ, облегчает процесс пищеварения и предупреждает возникновение запоров. Антиоксидантные вещества, присутствующие в горошке, укрепляют защитные механизмы организма против свободных радикалов, способствуя профилактике многих хронических болезней.

Помимо прочего, горошек положительно влияет на здоровье глаз, сердечную деятельность и состояние нервной системы, а также может благотворно воздействовать на эмоциональное самочувствие.

«Свежий зеленый горошек, только что сорванный с грядки, безусловно, самый полезный. В нем содержится максимальное количество витаминов и антиоксидантов. Замороженный также сохраняет большую часть полезных свойств, так как подвергается быстрой «шоковой» заморозке сразу после сбора. Консервированный зеленый горошек содержит меньше всего витаминов и минералов и может содержать добавленный сахар и соль», — рассказала Гузман.

Блюда с перчинкой могут способствовать похудению, рассказала доцент кафедры госпитальной педиатрии № 2 Института материнства и детства Пироговского Университета Ольга Тарасова. Она объяснила, что это возможно за счет наличия в продуктах веществ, провоцирующих сжигание жира.