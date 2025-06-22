Какие мышцы тренировать, чтобы победить храп

Храп - это не просто бытовая проблема. Издаваемые во время сна звуки сигнализируют о том, что организму не хватает воздуха. Пять эффективных способов победить храп назвала эндокринолог, доктор медицинских наук, старший научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Зухра Павлова.

Самое действенное средство побороть храп - сбросить вес, отмечает эндокринолог.

"Связь между ожирением и апноэ сна - доказанный факт. Жировые отложения вокруг дыхательных путей затрудняют ночное дыхание и провоцируют храп. Самое действенное решение - похудеть, но есть и другие, вспомогательные способы", - говорит Зухра Павлова.

Первый из таких способов - тренировка языка. Этот орган иногда может отклоняться назад и перекрывать часть дыхательных путей (чаще это происходит, когда язык большой, его мышцы слабые, либо ослаблена уздечка). Уменьшить данный эффект помогут специальные упражнения. Например, "отжимание языком": орган прижимается к небу, удерживается в таком положении несколько секунд, потом расслабляется. Другое упражнение состоит в том, чтобы максимально высунуть язык и двигать им в разных направлениях.

Второй метод, который поможет бороться с возникновением храпа, - укрепление мышц глотки и неба. Здесь хорошо помогает пение, особенно использование звуковых сочетаний "ла" и "ка", а также надувание воздушного шарика и имитация жевательных движений с прижатием языка к небу.

Свободному дыханию способствует избавление от излишних аллергенов и слизи - для этого надо промыть нос солевым раствором.

Контролируйте свое положение во сне, советует врач. Так, сон на боку противодействует откидыванию языка назад и открытию рта. А вот сон на спине, наоборот, усугубляет ситуацию.

Кроме того, можно использовать специальные носовые расширители - они улучшают воздушный поток.