Три народных метода лечения солнечных ожогов, которые могут быть опасны

Народные методы лечения солнечных ожогов могут быть опасны, предупредила дерматолог и косметолог бренда Icon Skin Галина Амосова. Три самых опасных из них она назвала россиянам в разговоре с «Лентой.ру».

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Прежде всего врач предостерегла россиян от лечения солнечных ожогов сметаной: в этом продукте содержится молочная кислота, которая при нанесении на поврежденную кожу усиливает проявление солнечного ожога.

«Это чревато превращением поверхностного эпидермального ожога в более глубокий, дермальный, с гнойными осложнениями, что влечет за собой риск инфицирования и появления рубцов», — уточнила Амосова.

Не менее опасно наносить на поврежденную кожу эфирные масла, предупредила дерматолог.

«Эфирное масло в чистом виде при нанесении на кожу само по себе может вызвать ожог. Масла, которые можно отнести к растительным или базовым, создают пленку, затрудняющую обменные процессы кожи, в том числе и тепловые, что только препятствует ее восстановлению», — объяснила доктор и добавила, что масла также сушат кожу.

Амосова также подчеркнула, что после ожога к коже не нужно прикладывать лед. По словам врача, он может усилить раздражение и увеличить риск инфицирования.

Ранее кандидат медицинских наук, врач высшей категории, аллерголог-иммунолог и дерматолог Каринэ Варданян назвала главные правила защиты от солнца. Врач посоветовала комбинировать физическую защиту и применение солнцезащитных средств.