Что не стоит заказывать в ресторанах из-за риска отравления

Доктор Кристина Адаезе Нвоха, эксперт по хроническим заболеваниям из Техаса, перечислила продукты, от которых стоит отказаться в ресторанах из-за высокого риска отравления. В их числе дольки лимона, кубики льда, недожаренные бургеры и сырые устрицы.

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По словам врача, дольки цитрусовых часто нарезают из фруктов, которые могли упасть на пол, а ледогенераторы редко чистят, из-за чего в них размножаются бактерии. Особую опасность представляет рубленое мясо в бургерах: если котлета не прожарена полностью, патогены могут выжить внутри.

Сырые устрицы доктор Нвоха назвала «русской рулеткой» из-за риска заражения Vibrio vulnificus — бактерией, способной вызвать сепсис и даже смерть. Особенно опасны они для беременных и людей с ослабленным иммунитетом.