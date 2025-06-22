В чем вред обезжиренных молочных продуктов

Обезжиренные молочные продукты могут навредить организму, лишая его важных питательных веществ.

Об этом в интервью NEWS.ru заявила врач-нутрициолог Вероника Гусакова. По ее словам, для производства таких продуктов используется сепарация, в ходе которой молоко теряет не только жир, но и часть полезных свойств.

«В процессе сепарации обезжиренный продукт теряет свои полезные свойства, – пояснила она. – Так, обезжиренные молочные продукты лишают организм кальция. Дело в том, что жиры активируют выработку желчи, которая помогает усваивать не только жирорастворимые витамины, но и регулирует всасывание минералов, в том числе кальция».

По словам Гусаковой, молочные продукты нормальной жирности способствуют лучшему усвоению кальция и других минералов, а также содержат биологически активные вещества, поддерживающие иммунитет и микрофлору кишечника.

Жиры в молочных продуктах, добавила она, помогают усваиваться жирорастворимым витаминам A, D, E и K и участвуют в гормональной регуляции. Кроме того, пояснила врач, в молочном жире есть важные биологически активные вещества, в том числе короткоцепочечные жирные кислоты, положительно влияющие на микробиоту кишечника и иммунную систему.

«Исследования последних лет показывают, что люди, употребляющие молочные продукты нормальной жирности, зачастую имеют меньший риск метаболического синдрома и избыточного веса, чем те, кто выбирает обезжиренные аналоги», – резюмировала нутрициолог.

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