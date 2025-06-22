Врач развеял миф о здоровом питании

Важно подбирать доступные и сезонные продукты.

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Летом лучше есть свежие фрукты и овощи, а зимой — квашеные и корнеплоды.

Также можно употреблять недорогие крупы и рыбу. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала член Национального общества диетологов Наталья Круглова.

«Это миф, который немножко ответственность с человека снимает, как будто бы это дорого, поэтому не могу. На самом деле, точно можно адаптировать. Это необязательно должны быть дорогие продукты. В сезон это могут быть свежие овощи и фрукты в достаточном количестве. Вне сезона это могут быть квашеные овощи, корнеплоды, которые круглый год, их цена практически не меняется. Замороженные овощи, абсолютно простые крупы, которые нам привычны, могут быть использованы. Рыба тоже не обязательно должна быть дорогая семейства лососёвых. Это может быть сельдь, скумбрия — они также содержат омегу-3. Поэтому здесь точно есть варианты, чтобы рацион был сбалансированный, но при этом удобный с точки зрения финансовых расходов».

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