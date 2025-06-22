Главные правила для тех, кто приходит в фитнес после 40 лет

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, на что нужно обратить внимание людям старше 40 лет, которые хотят начать регулярно заниматься спортом или фитнесом.

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Еще каких-то 20 лет назад, когда я бегал в столичном районе Гольяново вокруг озера, то неоднократно видел людей, отдыхающих на лавочках. Они смотрели на меня, как на нечто диковинное. Но прошло меньше четверти века, и теперь любителей бега стало очень много. Специально для них в столичных парках делают дорожки, а количество массовых спортивных мероприятий по различным направлениям уже сложно подсчитать. Вести здоровый образ жизни – это отличная тенденция.

Причем некоторые решают заняться фитнесом и спортом, когда им уже за 40 лет. При этом важно понимать, что такая активность должна начинаться не только с осознания "зачем мне это нужно", но и понимания, чего человек хочет и может добиться. Поэтому важно понимать, на что нужно обратить внимание перед началом тренировок.

Диспансеризация

Даже если человек не чувствует проблем со здоровьем, перед началом любых занятий я рекомендую пройти базовую диспансеризацию. Важно, чтобы все основные показатели здоровья были в норме. Особенно это касается работы сердечно-сосудистой системы и легких, ведь именно от их состояния будет зависеть возможность не просто регулярных тренировок, а интенсивных занятий (бег, плавание, езда на велосипеде).

Если уже есть какие-то проблемы, например ожирение или патологии, связанные с опорно-двигательным аппаратом, сердечно-сосудистой системой, или варикоз, без консультации лечащего врача приступать к тренировкам категорически нельзя. Людям с сахарным диабетом особенно внимательно нужно отнестись не только к занятиям спортом, но и питанию. Поэтому в этом случае нужно взять консультацию не только у лечащего врача, но и врача-диетолога.

Выбор направления

Бывает, что некоторые прекращают заниматься спортом просто потому, что им не нравится вид тренировок, которые они посещают. Это относится зачастую к тем, кто никогда раньше не тренировался или делал это много лет назад. Люди забывают подумать, какой вид спорта им понравился бы на самом деле, и просто покупают абонемент в ближайший фитнес-клуб. Соответственно, на выбор у таких клиентов, как правило, тренажерный зал, кардиозона и ряд групповых программ. В некоторых случаях есть бассейн.

При этом ни одно из направлений человеку может просто не нравиться. Естественно, не получая удовольствия от занятий, о регулярных и продолжительных тренировках не может быть и речи. Это ребенка можно уговорить или даже заставить ходить на занятия. Но со взрослым человеком такой подход не сработает.

Другими словами: нужно подобрать ту активность, которая действительно заинтересует. Тем более выбор направлений огромный: от единоборств и разных танцевальных уроков, до сквоша, кроссфита, йоги и даже паркура. Главное, чтобы занимающийся понимал: выбранное направление подходит не только с точки зрения интереса, но и по уровню физической подготовки.

Все нужно начинать постепенно

Совершенно очевидно, что человек, который не занимался спортом годами, должен подойти к тренировочному процессу максимально осознанно. Что это значит? Во-первых, это количество и продолжительность тренировок. Как правило, новичкам, тем более старше 40 лет, первые две-три недели нужно уделить внимание легким занятиям длительностью не больше тридцати минут. Основной задачей при этом станет постановка техники выполнения упражнений или движений, дыхания, а также общая физическая подготовка. Таких тренировок может быть от двух до четырех в неделю. Важно понимать, чем человек старше, тем его организм медленнее адаптируется к любым нагрузкам, поэтому торопиться точно не стоит.

Во-вторых, вне зависимости от выбранного направления обязательно нужно обратиться к услугами либо персонального тренера, либо тренера групповых программ. Они помогут поставить технику выполнения движений и научат дозировать физическую нагрузку. Человек без спортивного прошлого чисто физически и методически не способен этого сделать – поверьте моему профессиональному опыту. Более того, самообразование по этим вопросам чревато получением серьезной травмы.

При наличии тех или иных проблем со здоровьем и ограничений по тренировкам заниматься можно только под контролем врача лечебной физической культуры (ЛФК). Штатный тренер в фитнес-клубе без медицинского образования не имеет допуска к тренировкам людей с проблемами со здоровьем! У него просто нет соответствующих знаний. Поэтому обратите пристальное внимание на выбор специалиста. Как правило, специальный тренер есть в заведениях с медицинской лицензией, о чем можно легко узнать, просто позвонив в фитнес-клуб. В других случаях на ЛФК-тренировки направляет лечащий врач.