Семь простых способов проверить состояние сосудов

Повышенный холестерин — это коварный враг человека. Постепенно забивая сосуды, он может годами не причинять проблем, а потом стать причиной инфаркта или инсульта. Если возникли сомнения по самочувствию, есть семь простых способов протестировать состояние сосудов самостоятельно дома. Помните, что здоровье ваших сосудов — это ваш путь к долголетию. Если у вас возникли проблемы со здоровьем, обязательно обратитесь к врачу и не затягивайте с лечением. Автор канала «Академия Вкуса» предлагает в первую очередь провести тест на кровообращение. В положении сидя вытяните ноги и нащупайте пульс на верхней части стопы. Если не получилось, значит кровообращение ухудшено. Стоит добавить в рацион побольше полезных жиров (омега-3), ограничить соль и больше двигаться.

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Для второго способа понадобится зеркало. Наклоните голову в сторону. Если на шее вы разглядели набухшие вены или сосудистую сетку, это может свидетельствовать о венозном застое или проблемах с давлением. Работу капилляров можно проверить, надавив на ноготь большого пальца руки. Подержите так руку пять секунд. Если цвет кожи возвращается дольше пяти секунд, это может свидетельствовать о плохой работе капилляров. Постоянно холодные руки и стопы (даже в жару) — тревожный сигнал. Нужно контролировать сахар в крови и делать точечный массаж конечностей. Стоит также проверить глаза. Если вы увидели светлую кайму вокруг радужки глаза, это может говорить о повышенном холестерине. Следите за своим питанием, уберите насыщенные жиры и добавьте клетчатку. Эластичность сосудов можно проверить таким способом: лежа, поднимите ноги вверх под углом 45 градусов на одну минуту. Если кожа ног побелела или покраснела, кровообращение может быть ослаблено.

И последнее — тестируем тонус сосудов. Поднимите руки над головой и подержите в таком положении 30 секунд. Если кисти побелели или появилось покалывание, кровоток может быть ослаблен. Добавьте в привычные блюда больше зелени и пейте достаточное количество воды.

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