Как работает магнитотерапия и кому она точно не поможет

Современные женщины все чаще выбирают щадящие способы заботы о здоровье, и один из них — магнитотерапия, рассказала гинеколог Людмила Глебова. В беседе с WomanHit врач перечислила преимущества терапии магнитами, рассказала, в каких случаях она максимально эффективна, а в каких не имеет выраженного эффекта.

По словам доктора, магнитотерапия — это направление физиотерапии, в основе которого лежат принципы воздействия низкочастотных магнитных полей на ткани организма, что запускает ряд полезных биологических процессов.

Не чудо, а законы физики

Магнитное поле проникает на несколько сантиметров в ткани, влияя на клетки, сосуды и нервные окончания. Это приводит к улучшению микроциркуляции и лимфотока, снижению отечности и воспаления, ускорению восстановления. Одновременно активизируются гормональные и нервные механизмы регуляции, благодаря чему уменьшается боль, нормализуется менструальный цикл, снижается уровень тревожности.

Панацея от женских недугов?

«Если говорить про женское здоровье, то магнитотерапия особенно эффективна при хронических воспалительных заболеваниях органов малого таза, таких как аднексит, цистит и эндометриоз, — прокомментировала Людмила Глебова. — Метод применяют при выраженном предменструальном синдроме, в период восстановления после операций и родов».

Также магнитотерапия позволяет поддерживать здоровье мышц тазового дна. Благодаря воздействию магнитных полей, восстанавливается иннервация, что особенно актуально при недержании мочи. Многие пациентки после курса процедур отмечают снижение неприятных симптомов и улучшение общего самочувствия, отметила гинеколог.

«Исследования последних лет подтверждают высокую эффективность метода. Например, по данным, опубликованным в Journal of Clinical Medicine, магнитотерапия позволяет значительно снизить болевой синдром при хронических тазовых воспалениях. Еще одна научная работа подтвердила эффективность курса магнитостимуляции при стрессовом недержании мочи», — добавила эксперт.

«Ложка дегтя» или противопоказания к методу

При этом важно помнить, что метод имеет противопоказания. Магнитотерапию не применяют при злокачественных опухолях, новообразованиях яичников, а также во время беременности, так как влияние терапии на плод пока изучено недостаточно. Кроме того, магнитотерапия не показана пациенткам с кардиостимуляторами или тяжелыми нарушениями сердечного ритма.

Магнитотерапия не заменяет основного лечения, но значительно усиливает эффект комплексной терапии, помогая мягко и безопасно восстановить здоровье, заключила Людмила Глебова.