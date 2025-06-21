Сонливость в послеобеденное время связали с более высоким риском смерти
Люди, дремлющие днем, имеют более высокие риски смерти, чем те, кто продолжает бодрствовать. А дело в том, что сонливость в послеобеденное время может указывать на проблемы со здоровьем, например, на сердечную недостаточность, неврологические заболевания, сбой циркадных ритмов, нарушение сна ночью.
Ученые из чикагского Университета Раш собрали данные, которые, как они считают, обязательно должны учитывать врачи при сборе анамнеза пациента.
При учете информации о сне и смертях исключались случаи, когда люди работали в ночную смену. При этом данные были только о здоровых добровольцах среднего возраста, это позволило исключить другие причины сонливости.
Сон отслеживали с помощью метода актиграфии, дневным промежутком считалось с 9:00 до 19:00. В течение 11 лет наблюдений скончались более 5 тысяч человек, предпочитавших спать днем, из 86 тысяч участников.
Ученые также привели некоторые другие данные своего наблюдения:
- нерегулярный дневной сон повышает риск смерти на 14%;
- сон более 30 минут связан с наибольшим риском;
- сон в промежутке 11:00 — 13:00 увеличивает вероятность смерти на 7%.
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