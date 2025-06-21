Сонливость в послеобеденное время связали с более высоким риском смерти

Люди, дремлющие днем, имеют более высокие риски смерти, чем те, кто продолжает бодрствовать. А дело в том, что сонливость в послеобеденное время может указывать на проблемы со здоровьем, например, на сердечную недостаточность, неврологические заболевания, сбой циркадных ритмов, нарушение сна ночью.

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Ученые из чикагского Университета Раш собрали данные, которые, как они считают, обязательно должны учитывать врачи при сборе анамнеза пациента.

При учете информации о сне и смертях исключались случаи, когда люди работали в ночную смену. При этом данные были только о здоровых добровольцах среднего возраста, это позволило исключить другие причины сонливости.

Сон отслеживали с помощью метода актиграфии, дневным промежутком считалось с 9:00 до 19:00. В течение 11 лет наблюдений скончались более 5 тысяч человек, предпочитавших спать днем, из 86 тысяч участников.

Ученые также привели некоторые другие данные своего наблюдения:

нерегулярный дневной сон повышает риск смерти на 14%;

сон более 30 минут связан с наибольшим риском;

сон в промежутке 11:00 — 13:00 увеличивает вероятность смерти на 7%.

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