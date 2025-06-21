Названа неожиданная опасность стеклянных бутылок

Агентство по безопасности пищевых продуктов (ANSES) Франции выявило, что вода, газировка, пиво и вино, которые разлиты в стеклянные бутылки, содержат в 5-50 раз больше микропластика, чем те же напитки в пластиковых бутылках или жестяных банках.

Глава исследований ANSES Гийом Дюфло отметил, что ученые изучили популярные напитки, которые продаются во Франции. Они планировали выяснить, как тип упаковки влияет на уровень микропластика. Исследователи указали, что в среднем в литре напитка из стеклянной бутылки содержится около 100 частиц микропластика, пишет Agence France-Presse (AFP).

Аспирантка Иселин Шаиб рассказала, что частицы микропластика совпадают по форме, цвету и составу с краской на наружной стороне крышек стеклянных бутылок. Вероятно, при хранении крышки соприкасаются и трутся друг о друга, создавая незаметные царапины, через которые и высвобождаются микрочастицы.

При этом в питьевой воде уровень микропластика оказался относительно низким во всех типах тары — от 4,5 частиц на литр в стеклянных бутылках и до 1,6 в пластиковых. Вино также показало минимальные значения, даже в стекле. Причины этого пока не ясны.

У газировки и пива уровень оказался выше: от 30 до 60 частиц на литр.

В ANSES отметили, что в настоящее время невозможно сказать, угрожают ли такие значения здоровью человека, поскольку порог токсичности для микропластика не установлен.

В агентстве предложили производителям улучшить методы очистки крышек: продувка воздухом с последующим ополаскиванием водой и спиртом позволяет снизить загрязнение на 60%.

Ранее сообщалось, что микропластик меняет внешность до неузнаваемости.