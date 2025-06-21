Названа неожиданная опасность стеклянных бутылок

runews24.ru

Агентство по безопасности пищевых продуктов (ANSES) Франции выявило, что вода, газировка, пиво и вино, которые разлиты в стеклянные бутылки, содержат в 5-50 раз больше микропластика, чем те же напитки в пластиковых бутылках или жестяных банках.

Названа неожиданная опасность стеклянных бутылок
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Глава исследований ANSES Гийом Дюфло отметил, что ученые изучили популярные напитки, которые продаются во Франции. Они планировали выяснить, как тип упаковки влияет на уровень микропластика. Исследователи указали, что в среднем в литре напитка из стеклянной бутылки содержится около 100 частиц микропластика, пишет Agence France-Presse (AFP).

Аспирантка Иселин Шаиб рассказала, что частицы микропластика совпадают по форме, цвету и составу с краской на наружной стороне крышек стеклянных бутылок. Вероятно, при хранении крышки соприкасаются и трутся друг о друга, создавая незаметные царапины, через которые и высвобождаются микрочастицы.

При этом в питьевой воде уровень микропластика оказался относительно низким во всех типах тары — от 4,5 частиц на литр в стеклянных бутылках и до 1,6 в пластиковых. Вино также показало минимальные значения, даже в стекле. Причины этого пока не ясны.

У газировки и пива уровень оказался выше: от 30 до 60 частиц на литр.

В ANSES отметили, что в настоящее время невозможно сказать, угрожают ли такие значения здоровью человека, поскольку порог токсичности для микропластика не установлен.

В агентстве предложили производителям улучшить методы очистки крышек: продувка воздухом с последующим ополаскиванием водой и спиртом позволяет снизить загрязнение на 60%.

Ранее сообщалось, что микропластик меняет внешность до неузнаваемости.