Почему важно включать белок в свой рацион?

Белок (он же протеин) - важный строительным материал для организма. Он необходим для поддержания мышечного объема, восстановления поврежденных тканей (например, в волос, ногтей и кожи) и восстановления мышц после тренировок. Белок играет важную роль в создании красных кровяных телец и нормальном функционировании ряда гормонов, а еще белок играет жизненно важную роль в работе иммунной системы.

© Just Talks

Без достаточного количества белка наш организм не сможет поддерживать свои жизненно важные функции. Это особенно важно для спортсменов, так как физическая активность усиливает естественный процесс распада и перестройки мышечной ткани и, следовательно, увеличивает потребность в "строительном материале" для мышечных клеток.

Почему стоит заботиться о том, достаточно ли белка получает организм?

Тело использует белок для формирования и восстановления тканей;

Протеин - составляющая каждой клетки организма, а волосы и ногти вообще состоят практически из одного белка;

Белки – важный элемент в формировании костей, мышц, хрящей, кожи и крови.

Белок нужен для образования ферментов, гормонов и других химических веществ;

Также, как углеводы и жиры, белки являются «макроэлементами», что значит, что организму они необходимы в большом количестве для того, чтобы оставаться здоровым.

Основные источники белка

Самыми простые источники протеина: нежирное мясо, яйца, мясо птицы, молоко, рыба, орехи.

Полноценное и сбалансированное питание очень важно для всех людей, но особенно для тех, кто активно занимается спортом. Тяжелая и легкая атлетика – очень «дорогие» виды спорта, для которых организму требуется не только сбалансированное питание, но и дополнительные источники белка. В этом случае белковые добавки - протеиновые коктейли, разбавленные соком, молоком или водой - могут помочь восполнить дефицит белка в организме.

Разумеется, как и любой другой компонент спортивного питания, протеиновый порошок имеет свои особенности, плюсы и минусы.

Плюсы употребления белковых добавок

Сывороточный протеин - вид добавок, который способен не только сжечь лишние килограммы и ускорить рост мышц, но и нормализовать работу сердечнососудистой системы;

Один протеиновый коктейль может содержать такое же количество белков, как и несколько порций еды, поэтому употребление протеиновых добавок не перегружает желудок и предотвращает появление лишних килограмм;

При помощи протеиновых порошков можно в значительной мере ускорить реабилитационный период спортсмена;

В яичном протеине содержится повышенное количество полезных для организма человека веществ.

Минусы употребления белковых добавок

Одним из самых существенных негативных качеств употребления протеина является вероятность возникновения проблем с пищеварением;

Вероятность снижения уровня тестостерона у мужчин;

Возможность возникновения аллергических реакций на сывороточный протеин, который получают методом переработки молока и сыра;

Самый дешевый вид протеиновых добавок - соевый протеин - способен влиять на уровень гормонов в организме человека.

Белок играет важную роль в поддержании красивого тела, густых волос, здоровых ногтей и упругих мышц, стимулирует выработку гормонов, которые помогают сжигать жир, обеспечивает организм аминокислотами для обновления тканей, поэтому очень важно включать его в свой рацион.