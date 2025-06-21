Кулинарный критик рассказал об опасности дешевой еды для организма

У любителей дешевых суши есть риск заразиться паразитами, потому что при приготовлении таких блюд используется, как правило, некачественное сырье. Об этом сообщает Москва» со ссылкой на кулинарного критика Дмитрия Алексеева.
По данным канала, он рассказал, что гельминты погибают при шоковой заморозке от температуры -60 градусов по Цельсию. По словам критика, в приготовлении японских блюд не только рыба из Японии. Так, если речь идет об не очень дорогом ресторане, который не специализируется на приготовлении какого-нибудь редкого продукта, — то это все российское производство. Он подчеркнул, что отечественные рыба и морепродукты ни в коем случае не хуже японских.
«К счастью, в последние годы у нас они напрямую доставляются с Дальнего Востока, Мурманска», — сказал Алексеев.
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