Сохранить здоровье нации. На ПМЭФ назвали скрытые резервы здравоохранения

Экономика хронических болезней Если посчитать в денежном выражении потери лет жизни от преждевременной смертности и заболеваний, то можно говорить, что нездоровье россиян обходится экономике почти в 14 триллионов рублей. При этом многие недуги связаны с модифицируемыми факторами риска. 10 главных таких факторов наносят общественный ущерб в размере более 3% ВВП. Особую тревогу вызывает тот факт, что основная часть потерь приходится на трудоспособный возраст. "К сожалению, в обществе растет равнодушие к той политике пропаганды здорового образа жизни, которую мы используем сейчас, что ведет к экономическим потерям, необходимо искать новые способы доносить эту важную информацию до граждан", — подчеркнула директор Института Лариса Попович. По ее словам, снижение уровня курения хотя бы на 30% способно вернуть экономике до 1,5 триллиона рублей. Коррекция питания, контроль сахара и давления могут дать не меньший эффект. При этом существует огромный разрыв между декларируемым желанием вести здоровый образ жизни и фактическим поведением граждан. "Мы тут слышали цифру — 68% хотят вести ЗОЖ. Но реальность обескураживает. Ведь сегодня мы ставим национальной целью 10% населения, ведущих здоровый образ жизни, что очень низко для такой страны, как Россия", - заявила она. Проблема глубже, чем кажется По словам доцента Сеченовского университета Владимира Бекетова, "скрытые резервы" здоровья нации лежат не только в области медицинских технологий, но и в сфере когнитивно-поведенческой психологии. "Без изменения майндсета, то есть того, как человек воспринимает свою болезнь и свои слабости, невозможно добиться результатов на долгой дистанции", — подчеркнул он. Среди таких барьеров — стереотипы, укоренившиеся, в особенности, среди мужчин, для которых признание проблем со здоровьем зачастую воспринимается как "угроза маскулинности". Это мешает мужчинам обращаться к врачам, своевременно проходить чекапы, менять образ жизни. "На 37% мужчины хуже проходят диспансеризацию, и это определенный вызов их идентичности", - говорит Бекетов. Чтобы преодолеть барьеры, врач призывает к отказу от стигматизирующей риторики, лозунгов вроде "давайте просто бросим курить" и переходу к созданию "экосистемы заботы", где врач и пациент ведут честный, научно обоснованный диалог. "Комплексный подход, включающий внедрение концепции модификации рисков в национальную систему здравоохранения, использование скрытых резервов в области нейропсихологии, когнитивно-поведенческой психологии, дополнение профильных клинических рекомендаций с учетом доказанного потенциала продуктов с пониженным риском поможет добиться больших успехов в здоровьесбережении нации", - подчеркнул он. Когда запреты не работают Руководитель Ассоциации медицинских специалистов по модификации рисков Александр Розанов напомнил: здоровье граждан — не просто личное благо, а стратегический ресурс государства, напрямую связанный с экономикой. Однако, по его словам, действующая система профилактики "буксует": привычные методы убеждения не работают, особенно в отношении табакокурения. По данным ВЦИОМ, 30% курящих россиян не планируют отказываться от этой привычки — в 2014 году таких было лишь 19%, при этом в мире доля мотивированных к отказу от курения упала с 38% до 21%. Депутат Госдумы Айрат Фаррахов прямо заявил: "Мы долгие годы говорили об этом неинтересно, банально, в виде запретов — мол, не полнейте, не кушайте, не курите и все". Такой ультимативный посыл, по мнению парламентария, уже не работает. Более того — он демотивирует, что особенно касается тех, кто либо не хочет, либо не может отказаться от вредной привычки. "Мы должны снизить риторику о том, что люди с вредными привычками должны расплачиваться за это повышенными акцизами и налогами. С одной стороны, возможно, это справедливо. Но ведь речь о другом: мы решаем важнейшую государственную задачу, которая определена национальной целью", - заявил Фаррахов. Недавно в клинических обзорах впервые появилась дифференциация разных никотинсодержащих продуктов по степени вреда – в том числе кальяна, вейпов, обычных сигарет и электронных систем нагревания табака. Врачи должны знать об этих различиях и уметь работать с этим – необходимо разрешить предоставление гражданам объективной информации о продуктах пониженного вреда, уверены эксперты. Зарубежный опыт: не пугать, а мотивировать Пример Белоруссии, о котором рассказал профессор Дмитрий Рузанов, подтверждает: стратегия снижения вреда и модификации рисков работает. В стране зафиксировано снижение числа курящих и рост возраста начала курения, а кроме того, люди стали чаще переходить с крепкого алкоголя на менее вредные напитки. "Современные исследования говорят о том, что запугивание и патерналистская риторика не работают. Пациенту нужно предлагать выбор", — подчеркнул эксперт. Схожий путь прошли и Филиппины. В стране более 14 млн курильщиков, и ежегодно от последствий курения умирает 117 тысяч человек, и в 2022 году там был принят закон о бездымных электронных продуктах. Он строго ограничил доступ несовершеннолетних к устройствам, ввел маркировку рисков, но признал право взрослого человека с тяжелой табачной зависимостью на менее вредную альтернативу. "Лишь 4% курильщиков реально пытаются бросить. Поэтому нам жизненно важно было принять законодательство, основанное на снижении вреда и модификации рисков", - пояснил филиппинский хирург Роджелио Варела. Что работает в России Что важно — у России уже есть доказанный положительный опыт. Как напомнил президент Противоракового общества России Давид Заридзе, в 1980-х годах снижение концентрации смол в сигаретах в СССР привело к падению заболеваемости раком легкого на 40% — и это при том, что общее потребление табака росло. В начале нулевых Россия успешно реализовала государственную программу по снижению алкоголизации населения, опираясь на данные эпидемиологических исследований. В результате с 2009 по 2019 год ожидаемая продолжительность жизни мужчин выросла на 10 лет — с 58 до 68 лет. Женщин — на 7 лет, с 72 до 79. Это спасло 3,5 миллиона жизней, прежде всего — молодых мужчин, - напомнил Заридзе. Он подчеркнул: это пример того, как научно обоснованная профилактика в сотрудничестве с учеными, законодательной и исполнительной властью может дать масштабный эффект. Современные вызовы требуют не меньшей амбициозности. Чтобы достигнуть национальных целей по увеличению продолжительности жизни и снижению заболеваемости, необходима перезагрузка текущей политики в здравоохранении. И главное — переход от давления к доверию, от запретов к работе с реальными привычками. Уважение к выбору граждан и системная работа с рисками — это не мягкость, а зрелая стратегия, в центре которой — здоровье, жизнь и будущее страны.