Перечислены продукты, которые могут вызвать отек Квинке

Отёк Квинке – острая аллергическая реакция немедленного типа, представляющая собой быстро возникающий отёк кожи, подкожной клетчатки и слизистых на определённом участке тела, чаще всего в области лица, шеи, гениталий.

Врач-аллерголог и иммунолог Владимир Болибок в интервью изданию «Вечерняя Москва» рассказал, какие продукты могут вызвать отек Квинке и как оказать первую помощь.

«Если человек страдает аллергией на определённые продукты, то у него отёк Квинке возникает при приёме в пищу причинно-значимого аллергена, – подчеркнул специалист. – Но у каждого он индивидуальный».

Однако ангионевротический отёк, пояснил врач, может возникнуть и на «псевдоаллерген» – раздражающий фактор, действующий напрямую по аналогии с химическим раздражителем. При этом аллергической реакции ранее могло на него никогда не быть, добавил доктор.

«Чаще всего к таким раздражителям относятся продукты питания, в которых содержится растительный белок. К ним относятся бобовые: соя, фасоль, нут, арахис», – предупредил Болибок.

Чтобы при отёке Квинке оказать человеку первую помощь, рассказал он, нужно приложить что-то холодное на ту область, на которой он возник.

«Также если есть антигистаминные лекарства, то нужно дать их. Другой помощи оказать пострадавшему невозможно», – резюмировал аллерголог.

Как сообщала «Свободная Пресса», ранее Болибок объяснил, почему употребление креветок может привести к внезапной смерти.