Как пешие прогулки помогут снизить боль в пояснице

Сотрудники Норвежского университета науки и технологий пришли к выводу, что ежедневные пешие прогулки позволяют снизить риск развития люмбалгии, то есть болевого синдрома в пояснично-крестцовой области. Сколько нужно ходить, чтобы не столкнуться с этой проблемой, — читайте далее в материале.

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Как проводился эксперимент

Участвовать в исследовании согласились 11 194 жителя провинции Тренделаг от 20 лет и старше, большая часть из них — женщины, пишет Jama Network Open.

Добровольцам необходимо было неделю ходить с акселерометрами, позволяющими определять их скорость.

В среднем испытуемые ежедневно гуляли пешком около 104 минут, а устройства носили 5–7 дней.

Первый этап прошёл в 2017–2019 годах, а затем наблюдение длилось с 2021 по 2023 год.

Что выяснили учёные

Оказалось, что пешие прогулки по 1,5 часа в день способствуют снижению проявления люмбалгии на 23%, говорится в статье.

Эксперты уточнили, что участники исследования, которые ходили по 101–124 минуты в день, меньше жаловались на боль в пояснице в отличие от тех, кто гулял меньше 78 минут.

Такие выводы могут подтолкнуть медиков к новым разработкам для укрепления общественного здоровья, уверены специалисты.

Чем полезна быстрая ходьба

Если быстро ходить или регулярно подниматься по лестнице, то есть вероятность снизить риск развития рака, поделилась врач-эндокринолог Зухра Павлова.

По словам исследователей, 3–4 минуты подобной активности в день помогают уменьшить вероятность онкозаболевания на 30%.

Как превратить ходьбу в свою полезную привычку — читайте в материале «Секрета».