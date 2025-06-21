Чем грозит увеличение веса на 400 грамм после 50 лет

Избыточная масса тела в среднем приводит к потере человеком до 10 лет жизни, для людей старше 50 лет прибавка в весе в 400 граммов сопоставима с последствиями курения. Об этом сообщила ТАСС заместитель главного врача Клинико-диагностического центра НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России, врач-диетолог, терапевт Елена Игнатикова.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что, согласно исследованиям, люди с индексом массы тела выше 40 теряют до 10 лет жизни.

"Многочисленные исследования демонстрируют прямую связь между избыточным весом и сокращением продолжительности жизни. Избыточная масса тела ассоциирована с сокращением продолжительности жизни в среднем на 8-10 лет. Увеличение массы тела даже на 0,4 кг увеличивает риск смерти на 2% у лиц в возрасте 50-62 лет. Это сравнимо с последствиями курения", - рассказала она.

По ее словам, избыточная масса тела повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета 2-го типа, повышает риск развития рака молочной железы, толстой кишки, почек.