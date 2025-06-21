Пять прививок для взрослых, повышающие шансы стать долгожителем

Чем реже человек в течение жизни переносит инфекции, тем медленнее он стареет, говорят ученые-геронтологи. Поэтому прививки, защищающие от болезнетворных вирусов и бактерий, можно считать настоящими антивозрастными средствами.

Главный гериатр Минздрава России, доктор медицинских наук Ольга Ткачева отметила, что большинство курсов вакцинации россияне проходят в детстве. В настоящее время доступны несколько важных вакцин, рекомендованных в совершеннолетнем возрасте.

Эксперт рассказала «Комсомольской правде», что взрослым стоит привиться от пневмококка. На долю возбудителя приходится до 76% случаев внебольничных пневмоний. Людям из групп риска (старше 60 лет, курильщики, страдающие болезнями органов дыхания, кровообращения, сахарным диабетом) медики рекомендуют вакцинироваться каждые 5-7 лет.

Ткачева добавила, что стоит повторно поставить прививки против дифтерии и столбняка. От этих двух опасных инфекций россиян прививают в детстве, однако иммунитет со временем снижается. Вакцинироваться стоит каждые 10 лет.

Взрослым также рекомендуется регулярная вакцинация от коклюша.

Гериатр подчеркнула, что нужно ставить уколы и против вирусного гепатита В, который поражает печень. Гепатитом В можно заразиться в случае нарушения санитарных норм при маникюре-педикюре, татуаже, пирсинге, иглоукалывании, а также при половых контактах и при некоторых медицинских манипуляциях.

Ткачева посоветовала вакцинироваться против опоясывающего герпеса. Прививка рекомендуется людям старше 50 лет. Однако за нее придется заплатить, вакцинация против опоясывающего герпеса не входит ни в один из календарей прививок в России

Врач добавила, что стоит поставить укол против вируса папилломы человека (ВПЧ), который передается преимущественно половым путем и увеличивает риск развития рака шейки матки, рака горла, гортани и некоторых других. Прививка против ВПЧ считается «антираковой».

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