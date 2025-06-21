Полезные свойства липового чая и кому его пить нельзя

Липовый цвет богат фитонцидами (природный антибиотик), эфирными маслами, витаминами А и С, кальцием, железом, магнием и другими полезными веществами. Однако чай из этого растения может и навредить здоровью. Кому стоит воздержаться от такого напитка — читайте далее в материале.

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В чём польза липового цвета

Чай из высушенных цветков липы обладает противовоспалительными свойствами, по этой причине его зачастую пьют во время простуды, пишет РИАМО.

По информации издания, за счёт сапонинов (природных органических веществ) такой напиток помогает справиться с мокрым кашлем, например, в случае бронхита.

Вот чем ещё полезен липовый цвет:

повышает аппетит;

борется с отёками;

уменьшает кровоточивость дёсен;

позволяет устранить болезни ротовой полости.

Специалисты советуют людям с кожей, склонной к жирности, увлажнять её крепким отваром липового цвета: благодаря дубильным веществам пропадают воспаления и жирный блеск.

Кому нельзя пить липовый чай

Пациентам с заболеванием почек, камнями в желчном пузыре, проблемами с сердцем и гипотонией следует воздержаться от напитка с липой, предупредили эксперты.

Также не стоит его употреблять перед поездками за рулём и работой, ведь этот отвар отличается седативным (успокаивающим) эффектом.

Злоупотреблять липовым цветом нельзя и людям, у которых есть аллергия на пыльцу растений, говорится в статье.

Если вы решили попробовать такой чай впервые, то лучше всего сначала сделать небольшой глоток и понаблюдать за реакцией своего организма.

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