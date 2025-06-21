В чем скрытая опасность принятия горячего душа

Чтобы кожа оставалась увлажнённой после отпуска, стоит отказаться от использования горячего душа.

Об этом в интервью изданию «Газета.Ru» заявила блогер и предприниматель Карина Цветкова.

«Горячая вода усиливает сухость, поэтому лучше принимать тёплый душ, – подчеркнула специалист. – А, чтобы сохранить поверхность тела нежной и бархатистой, после гигиенических процедур промокните кожу полотенцем».

Кроме того, Цветкова рекомендует поддерживать водный баланс в организме, выпивая по 2 литра воды с pH от 6,5 до 8,5 в день. Летом также не помешает включить в рацион электролиты или кокосовую воду.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», доктор медицинских наук, профессор, врач дерматолог-косметолог Светлана Жабоева посоветовала, что делать, если вы обгорели на солнце.