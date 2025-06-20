Что вы теряете на тренировке: жир или воду
Многие думают, что обильное потоотделение во время
тренировок – признак эффективного похудения. Но это не так.
Пот не сжигает жир, он регулирует температуру тела. Когда становится жарко, организм выделяет влагу, чтобы охладиться. Все, что вы теряете – это вода, а не жировые клетки.
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Даже в экстремальных условиях, например при обезвоживании, жир используется скорее как источник жидкости, а не энергии. Но такие сценарии – про выживание, а не про фитнес. Чтобы снижать вес, нужно одно – дефицит калорий. И достигается он в первую очередь питанием, а не литрами пота. Тренировки могут помочь, но не заменят сбалансированный рацион.
Так что если вы льете потом в спортзале, но не следите за питанием – вес останется с вами.
Подробнее об этом рассказал в своем видео врач-эндокринолог Максим Кузнецов.