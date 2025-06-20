Терапевт предупредил о вреде 10 000 шагов в день

Прохождение 10 тысяч шагов в день в быстром темпе может спровоцировать стенокардию, воспаление суставов и одышку. Об этом Москве 24 рассказал врач-терапевт Виктор Лишин.

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По его словам, такая прогулка способна вызвать боль и воспаление при ревматоидном артрите и других заболеваниях суставов.

«Также интенсивный шаг опасен при сердечно-сосудистых патологиях, например ишемической болезни сердца, атеросклерозе и гипертонии. Такая ходьба учащает пульс, сердце начинает усиленно качать кровь и появляется одышка, потому что воздуха не хватает. Все это чревато предобморочным состоянием и развитием стенокардии напряжения».

К тому же стоить насторожиться астматикам: им в целом не рекомендованы большие нагрузки из-за проблем с кислородным обменом. Если они будут проходить 10 тысяч шагов в интенсивном ритме, то начнут задыхаться.

«Однако в целом прогулки полезны, причем в любом возрасте. Просто стоит следить за своим самочувствием и комфортом», – заключил Лишин.

Ранее спортивный врач, мануальный терапевт, реабилитолог, врач ЛФК, кинезиолог Валерий Васильев рассказал, что ходьба босиком оздоравливает организм. По его словам, во время такой прогулки тело закаливается, на стопах массажируются специальные точки, а осанка улучшается.