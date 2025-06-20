Врач оценила пользу от тренда на полоскание рта кокосовым маслом

Тренд на полоскание рта кокосовым маслом, который распространился в социальных сетях, может принести пользу и снизить количество вредных микроорганизмов, вызывающих кариес и воспаление десен, в ротовой полости. Об этом Life рассказала врач — эксперт Лаборатории «Гемотест» Александра Филева.

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Однако это не поможет в мгновенном отбеливании зубов, предупредила она.

«Что касается отбеливания, кокосовое масло не содержит агрессивных абразивов или химических отбеливателей, как профессиональные стоматологические средства. Однако за счет уменьшения зубного налета и пигментированных отложений (например, от кофе или чая) зубы могут выглядеть на пару тонов светлее. Эффект скорее профилактический и накопительный, чем мгновенный», — пояснила Филева.

Врач отметила, что для полоскания подойдет нерафинированное кокосовое масло холодного отжима. Она посоветовала держать во рту одну-две ложки продукта и активно перемещать их между зубами. После этого важно хорошо прополоскать рот водой. При этом людям с аллергией, стоматитом и другими проблемами стоит отказаться от такой процедуры.

Доцент кафедры терапевтической стоматологии Пироговского Университета, стоматолог, хирург, пародонтолог Денис Моисеев до этого рассказал «Газете.Ru», что постоянное употребление холодных или ледяных напитков может привести к образованию трещин между зубом и пломбой.