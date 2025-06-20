Безопасно ли пить сырую воду из родника или дачной скважины?

Есть стойкое убеждение, что родниковая вода – наиболее чистая и полезная, поскольку она «природная» и не содержит никакой «химии». Насколько это верно, рассказала эксперт.

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Прежде всего, важно отличать дикий родник и официальную скважину. Как подчеркнула Наталья Шеина, профессор, д. б. н., профессор кафедры гигиены Института профилактической медицины им. З.П. Соловьёва Пироговского Университета Минздрава России, диким родником называется подземная вода, вышедшая через естественное отверстие на поверхность в полевых условиях. Химические и микробиологические показатели такой воды неизвестны. Поэтому полагаться только на хорошие органолептические свойства не следует – такая вода может представлять опасность для здоровья.

Поэтому перед употреблением воду из дикого родника рекомендуется обработать. Самым простым и доступным способом эксперт считает кипячение.

Ещё один лёгкий способ обеззараживания воды из родника – воздействие солнечных лучей. Ультрафиолет уничтожает микроорганизмы, а тепловое воздействие способствует оседанию посторонних частиц. Однако для получения эффекта ёмкость с водой должна находиться на солнце не менее часа.

Также есть другие физические методы очищения питьевой воды – такие, как коагуляция и флокуляция, когда в воду добавляют некоторое количество сернокислого железа, алюминия или квасцов. Эти вещества образуют хлопья с частицами посторонних химических веществ и с микроорганизмами, которые могут быть в родниковой воде, и через определённое время оседают на дно.

Что касается скважины или колодца на дачном участке, то в таких источниках качество воды может быть хуже, чем в природном роднике.

«Природные родники с общей точки зрения чище в эпидемиологическом плане, поскольку защищены определенным слоем почвы от поверхности земли. Однако в колодцах и скважинах, в зависимости от различных регионов, вода может содержать много различных химических элементов, то есть химический состав подземных вод достаточно неоднородный», – отметила Наталья Шеина.

В частности, могут наблюдаться в избытке железо, хлориды, сульфаты, нитраты, соли кальция и т.д. Употребление такой воды может стать причиной отравления, нарушений со стороны желудочно-кишечного тракта, выделительной и эндокринной систем. Для очистки можно использовать кипячение, отстаивание, а также различные фильтры, предназначенные для этих целей.