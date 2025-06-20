Как не заразиться вирусами во время отпуска

Во время отпуска важно отказаться от употребления уличной еды, чтобы избежать заражения ротавирусом. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт, нутрициолог, валеолог Надежда Чернышова.

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По ее словам, есть лучше в проверенных местах, а не в стритфуде и уличных забегаловках. Лучше всего покупать свежеприготовленную еду, которую подвергли окончательной термической обработке. Кроме того, не стоит пить напитки со льдом, потому что он сохраняет микробы и вирусы.

Отдельно Чернышова предупредила об опасности вируса Коксаки или «турецкой ветрянки».

«Он проявляется язвами во рту, сыпью на ладонях и ступнях. Им можно заразиться в бассейнах или аквапарке, достаточно хлебнуть воды. Поэтому не стоит купаться, когда на дне лежит мусор или вода мутная», — заключила она.

10 июня сообщалось, что британец впал в кому после отпуска в отеле Турции. У 55-летнего Ричарда Мура, шеф-повара и отца двоих детей, поднялась температура и появились боли в груди. Так как симптомы напоминали грипп, британца срочно доставили в больницу, где врачи установили, что он страдает от болезни легионеров, или легионеллеза, — чрезвычайно опасного заболевания, которое вызывает бактерия легионелла.