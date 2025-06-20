Чем полезен креатин и где он содержится

Ученые из Техасского университета A&M выяснили, что креатин помогает укреплять мышцы, улучшать работу мозга и предотвращать возрастные изменения, особенно у пожилых. Где он содержится и действительно ли может замедлить старение, «Вечерней Москве» рассказала диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

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— Креатин является главным источником для выработки энергии в мышцах. Он помогает восстанавливать запасы АТФ (нуклеотид, который играет ключевую роль в энергетическом обмене в клетках — прим. «ВМ»), тем самым омолаживая организм, — пояснила специалист.

В каких продуктах содержится креатин

По ее словам, креатин в большом количестве содержится в продуктах животного происхождения, таких как:

мясо — говядина, баранина, курица, индейка;

рыба — скумбрия, тунец, лосось (особенно богаты креатином) и др.

— У людей пожилого и старшего возраста из-за гормональных изменений, снижения физической активности происходит истощение мышечной массы. Тогда им назначают креатин в виде добавления продуктов с его содержанием в рацион, а также биологически активных добавок. Он помогает поддерживать мышечную массу и молодость организма, — отметила диетолог.

Креатин также может спасти человека от саркопении — возрастного атрофического дегенеративного изменения скелетной мускулатуры. Но вылечить какие-то заболевания одним креатином невозможно, заверила диетолог.

Добавки с креатином

Кроме того, представлены многочисленные добавки с содержанием креатина в разных формах, особенно в спортивном питании.

— Дело в том, что креатин повышает силы и выносливость, способствует росту мышечной массы. В большинстве случаев такие добавки рекомендуют принимать людям, у которых активный образ жизни, повышенные физические нагрузки, интенсивные занятия спортом, — уточнила эксперт.

Помимо этого, добавки с креатином используют вегетарианцы и веганы, сообщила диетолог.

— Это полезно, потому что у людей, которые в ограниченном количестве или совсем не употребляют продукты животного происхождения, есть дефицит креатина в организме за счет истощения мышечной массы, — объяснила собеседница «ВМ».

Важно помнить

Если человек кардинально меняет свой рацион питания (например, он не употреблял в пищу мясо и резко начинает его есть в большом количестве для восполнения дефицита креатина), то возрастают риски получить еще и огромную дозу холестерина, предупредила специалист. Добавки с креатином также имеют ограничения, такие как пищевая непереносимость.

— Однако есть хорошо изученные и распространенные пищевые добавки с легко усвояемой формой, которые хорошо растворяются и имеют меньше побочных эффектов для желудочно-кишечного тракта. Тем не менее, прежде чем принимать добавки с креатином, необходимо проконсультироваться со специалистом, — порекомендовала Русакова.

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