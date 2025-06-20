В Сети ведутся споры о том, является ли ходьба адекватной физической нагрузкой. Все зависит от возраста, в 70 лет - да, но в 30 и 40 лет, скорее всего, нет. Об этом пишет в своем телеграм-канале терапевт и гастроэнтеролог Ольга Сухарева.

Как объяснила врач, с одной стороны ходьба лучше, чем ничего, особенно, когда речь идет о пациентах с проблемными коленными суставами и лишним весом. С другой стороны, процент потери мышечной массы после 30 лет растет каждый год. Это обязательно нужно учитывать.

"Ходьбой до работы и вечерними прогулками мы не сделаем себе мышцы", - пишет врач, отмечая, что нужны упражнения с отягощением.

В этом случае можно говорить о поддержании мышечной массы. Врач напомнила, что миф про 10 тысяч шагов - маркетинг японской компании для шагомера массового производства. Он не учитывает важный нюанс - интенсивность нагрузки.

"А именно быстрый темп - не менее 30 минут ежедневно. И тут мы уже ловим пользу для снижения холестерина и улучшение сердечно-сосудистого прогноза", - пишет Ольга Сухарева.

Вместо неторопливых прогулок здоровому человеку, чтобы сохранить мышцы, рекомендуется бег трусцой, велотренажер, танцы, лыжи, большой теннис. Тот вид активности, который помимо пользы, также доставляет удовольствие, подчеркнула специалист.