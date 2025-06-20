Пять опасных продуктов, повышающих сахар за пять минут

Не всегда работает полный запрет в рационе на сладкое. Но есть продукты, которые "мягко" поднимают сахар, и те, что провоцируют скачки. Последние находятся в так называемой "красной зоне". Пользы от них почти нет.

Об этом пишет в своем Telegram-канале эндокринолог клиники МГУ доктор Зухра Павлова.

В числе наиболее опасных продуктов, вызывающих повышение сахара за 5-10 минут, - газировка, фруктовые соки, конфеты и леденцы. Список замыкают покупные пирожные и торты, а также сладкие завтраки (хлопья, гранола с сахаром).

Напитки с сахаром рекомендуется заменить на воду с лимоном, холодный травяной чай без добавок. Не стоит забывать и про домашние десерты, например, запеченное яблоко с корицей. Также это могут быть чизкейки на стевии, однако, по мнению врача, искать замену сахару не стоит. Следует постепенно "переучивать вкусы и менять пищевое поведение".