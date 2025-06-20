В чем неожиданная польза мастурбации для здоровья

Сексолог Мелани Эйххорн заявила, что мастурбация положительно сказывается на здоровье. Неожиданную пользу этого занятия она раскрыла в разговоре с изданием Maxima.

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«Во время возбуждения и оргазма организм вырабатывает эндорфины, которые являются естественными обезболивающими. Эти вещества помогают облегчить головные боли, менструальные спазмы и общее напряжение», − объяснила специалистка.

Она добавила, что самоудовлетворение положительно сказывается на психике, поскольку повышает уверенность в себе, расслабляет, развивает позитивное отношение к собственному телу, регулирует эмоции в период стресса и уменьшает чувство стыда у тех людей, которые выросли в среде, где сексуальность воспринималась негативно. Спикер также отметила, что мастурбация помогает улучшить сон.

Ранее врач Лоуренс Каннингем предупредил женщин о негативном влиянии сексуального воздержания на здоровье. По его словам, это чревато возникновением сухости влагалища.