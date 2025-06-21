Безопасны ли для здоровья арбузы, которые продают в июне

На столичных прилавках уже можно увидеть арбузы, хотя сезон, по идее, наступит намного позже. «Вечерняя Москва» разбиралась, откуда они поступают и стоит ли доверять такому товару.

© Вечерняя Москва

Ранние арбузы в магазинах, на рынках и в интернет-маркетах — заветная экзотика для многих горожан. Сезон, как признаются сами покупатели, хочется начать пораньше, чтобы сочные плоды уже оказались на семейном столе. Однако, соблазняясь ранней покупкой, стоит помнить о потенциальных рисках и минусах таких приобретений.

Бережем здоровье

Первый и, пожалуй, самый серьезный риск — это высокое содержание нитратов. Чтобы ускорить созревание, недобросовестные производители используют избыточное количество азотных удобрений. Попадая в организм человека, нитраты могут преобразовываться в нитриты, которые негативно влияют на здоровье, особенно детей и людей с хроническими заболеваниями.

— Ни одна торговая сеть не будет торговать опасными арбузами, но если мы говорим о бахчевых с минимальным содержанием нитратов, то это плоды, выращенные в открытом грунте, — подчеркнул доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения, биолог Виталий Наполов.

Прибыли издалека

Как правило, в конце мая — начале июня арбузы на отечественных прилавках иностранного происхождения. Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Иран, Бразилия, Таиланд — чаще всего полосатых из-за «бугра» везут именно из этих стран. Цены варьируют вплоть до 1800 рублей за кило тайской ягодки. Здесь свой вес имеет не столько сам плод, сколько затраты поставщиков на логистику. На одном из сайтов поставщиков предлагают свежие арбузы урожая 2025 года из Узбекистана и Казахстана по ценам от 29 рублей за килограмм. И это, пожалуй, самое бюджетное предложение на сегодня.

Ждем августа

Сезон у российских арбузов стартует лишь в середине лета. Их можно покупать со второй половины июля, а официально сезон на специально организованных развалах по традиции начнется в нашем городе с 3 августа.

— Когда бы вы ни купили арбуз, нужно правильно его есть, — делится своими рекомендациями терапевт, врач частной клиники Татьяна Федотова. — Помните, что нужно хорошо помыть сам плод, можно даже с содой. Разрезанный арбуз лучше хранить в холодильнике, и очень ограниченное время. На жаре он быстро забродит и станет потенциально опасным, вредным для здоровья продуктом. И тогда не надо грешить на пестициды — если съесть испорченный продукт, будет обычное пищевое отравление.

В хорошем, спелом арбузе много полезных веществ. Но есть и свои ограничения.

— О пользе арбуза для человека написано много материалов в профильных разделах диетического питания, — продолжает врач. — Но сбросить вес на арбузной диете нереально, так как он содержит легкие углеводы в значительном количестве, а это лишняя нагрузка для обмена веществ.

Действительно, летом очень легко утолять голод сочным плодами. Но вес от этого не уменьшится, а, наоборот, в дальнейшем будет быстрее расти. Для некоторых людей (например, беременных женщин) важно следить за весом и питанием.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Полина Казимирова, нутрициолог, консультант по самоприкорму и детскому пищевому поведению, автор первого и пока единственного в России курса по самоприкорму:

— Арбуз состоит на 92– 95 процентов из воды. В жаркие дни он помогает поддерживать водный баланс. Плод можно давать детям с шести месяцев. А еще из арбуза получается шикарный сорбет. На ягоду крайне редко возникает аллергия. Но помните, что индивидуальные реакции в редких случаях все же могут случаться.

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов напомнил гражданам об уголовной ответственности за сбор краснокнижных ягод, таких как костяника и княженика. Это может повлечь за собой лишение свободы на срок до четырех лет. «Вечерняя Москва» узнала у биолога, агронома Михаила Воробьева, какие ягоды, занесенные в Красную книгу, встречаются в лесах Подмосковья и действительно ли можно получить наказание за их сбор.