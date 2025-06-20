Компостный детокс: полезная процедура или опасный тренд

Процедура предполагает 20-минутное нахождение в смеси опилок, трав и фруктов, которая разогревается до 60°C. Несмотря на заявления об улучшении кровообращения и детокс-эффекте, медики предупреждают о рисках кожных инфекций.

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Необычный велнес-тренд из Калифорнии предлагает бороться со стрессом, погружаясь в компостную массу из кедровых опилок, рисовых отрубей и ферментированных фруктов. Основатель метода Майкл Стассер утверждает, что естественное тепло (до 60°C) и микроорганизмы в перегное улучшают метаболизм и лимфоток. Однако инфекционисты предостерегают: такой «детокс» может спровоцировать кожные воспаления и аллергические реакции.

За 40 лет существования спа-центра в бывшем курятнике процедуру попробовали полмиллиона человек, несмотря на специфический запах и использование одного и того же компоста для разных клиентов, пишет lenta.ru.

Специалисты категорически не рекомендуют погружаться в ферментированную биомассу при наличии повреждений кожных покровов, активных воспалительных процессов или склонности к аллергическим реакциям. Контакт с органическим субстратом способен вызвать целый комплекс дерматологических проблем: от локальных раздражений и акне до серьезных бактериальных поражений эпидермиса.

Как поясняет доктор Мухина, подобные эксперименты с микрофлорой представляют особую опасность для людей с хроническими дерматологическими заболеваниями. Эпидермис выполняет барьерную функцию, и его целостность - основа не только эстетики, но и общего здоровья. Инновационные wellness-методики требуют взвешенного подхода и обязательной консультации со специалистом.

Врачи отмечают, что лабораторно эффективность метода не подтверждена, а его безопасность остается под вопросом. Тем не менее, поклонники нетрадиционного спа готовы платить в эквиваленте 12 тысяч рублей за 20 минут в компосте, веря в его «энергетическую силу».