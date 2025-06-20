Министр здравоохранения назвал три главные ошибки в питании россиян

Несбалансированная, излишне калорийная и дефицитная по необходимым для здоровья микро- и макронутриентам еда неизбежно провоцирует развитие хронических заболеваний. Но, к сожалению, принципов здорового питания придерживается в лучшем случае около половины россиян, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на сессии ПМЭФ "Продовольственная безопасность России: вызовы и стратегии".

Михаил Мурашко привел данные последних исследований: согласно опросам, ежедневно употребляют фрукты и овощи 60% россиян. При этом рекомендуемая ВОЗ норма - не менее 500 граммов такой свежей продукции в день. Молочные продукты, богатые белком и кальцием, регулярно включают в рацион 50% наших сограждан, и 40% регулярно едят цельнозерновые продукты - разнообразные крупы (это полезные "медленные" углеводы, в отличие от белого хлеба из отбеленной муки). То есть, можно сказать, что принципов здорового питания придерживается примерно половина россиян.

Однако негативные тенденции показывают примерно такую же распространенность. Первая ошибка: каждый второй (50%) ежедневно ест кондитерские изделия (получая избыток сахара); второй момент: каждый четвертый (23%) - колбасу и сосиски (переработанное мясо не только создает избыток соли в рационе, но также считается одним из факторов, провоцирующих рак кишечника). Наконец, третья негативная тенденция: соленой пищей злоупотребляет каждый десятый (10%). Хотя, вполне возможно, в реальности этот процент выше - ведь не случайно артериальной гипертонией у нас страдает чуть ли не половина взрослого населения, а повышение артериального давления как раз и провоцирует избыток соли.

"Потребление соли в России превышает рекомендованные нормы в 3,9 раза, сахара - в 2,5 раза. Это прямой путь к развитию хронических заболеваний, в том числе диабета второго типа, ожирения, сердечно-сосудистых патологий", - подчеркнул Михаил Мурашко.

Он также отметил, что люди, имеющие избыток массы тела (индекс массы тела 30-35) теряют 2-4 года жизни, а люди, у которых ИМТ превышает 40, теряют до 10 лет жизни.

Корректировка питания, пищевых привычек - задача комплексная. Несколько простых шагов нужно сделать как можно быстрее. Это, в частности, употребление йодированной соли (дефицит йода характерен для большинства регионов России и приводит к заболеваниям щитовидной железы и обмена веществ).

Второй момент - сделать доступнее помощь диетологов. В Центрах здоровья специалисты будут помогать всем желающим сформировать здоровые пищевые привычки - причем предполагается обеспечить индивидуальный подход в зависимости от состояния здоровья и физических параметров пациента.