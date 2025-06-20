С какими медицинскими препаратами взаимодействует куркума

Добавки куркумы действительно могут иметь некоторые многообещающие потенциальные эффекты, но их взаимодействие с лекарствами может быть опасным для здоровья. Вот о чём нужно знать.

© Ferra.ru

Антикоагулянты/антиагрегантные препараты. Согласно обзору Pharmaceuticals за 2024 год, куркумин обладает мягкими антикоагулянтными свойствами, за счёт чего он снижает способность организма к свёртыванию крови. Сочетание добавок куркумы с разжижающими кровь препаратами (аспирин, варфарин, клопидогрель) может повысить риск кровотечения или образования синяков.

Лекарства для желудочно-кишечного тракта. Добавки куркумы могут повышать уровень желудочной кислоты. Это будет мешать антацидным препаратам, таким как циметидин, фамотидин (Pepcid) и омепразол (Prilosec).

© GettyImages

Лекарства, снижающие уровень сахара в крови. Лора Перди, доктор медицины, магистр делового администрирования, бывший военный врач и руководитель телемедицинской компании EXILARA, говорит, что куркума может обладать тем же эффектом, что и лекарства от диабета. В результате приём таких препаратов с куркумой повышает риск возникновения гипогликемии.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.