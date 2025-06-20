Топ-6 напитков, которые дадут энергию организму

Усталость и нехватка энергии обычно имеют довольно серьёзную причину. Это может быть стресс на работе или в личной жизни, проблемы со здоровьем, привычки образа жизни. Определённые напитки тоже могут помочь в таких ситуациях.

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Вода. Обезвоживание может вызвать усталость и вялость, ухудшение настроения и когнитивных функций. Женщинам нужно стремиться получать 2,7 л общей жидкости из еды и питья в день, а мужчинам - 3,7 л.

Кофе. В его составе есть кофеин, который связывается с аденозиновыми рецепторами в мозге. Аденозин приводит к сонливости, но кофеин блокирует этот процесс.

Смузи. Хорошо продуманный смузи включает углеводы, белки, жиры. Также он даёт организму воду.

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Чай матча. Здоровые взрослые, которые потребляли 2 грамма матча (около 1 чайной ложки) ежедневно, продемонстрировали лучшую когнитивную функцию во время стрессовых состояний и после них по сравнению с группами, которые принимали плацебо.

Свежевыжатый фруктовый и овощной сок. Увеличение потребления фруктов и овощей связывают с уменьшением напряжения, беспокойства и увеличением чувства радости. Было обнаружено также, что два киви в день улучшают чувство «жизненной силы», повышают уровень энергии, настроение.

Свекольный сок. Было показано, что он снижает усталость во время спринтерского теста на бег. В дальнейшем учёные пришли к выводу, что свекольный сок повышает производительность при выполнении упражнений с отягощениями.

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