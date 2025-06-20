Семь продуктов с антиоксидантными свойствами

Шпинат богат веществами с антиоксидантными свойствами. Но это не единственный продукт, который помогает в борьбе с воспалением. Вот на что ещё нужно обращать внимание.

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Брюссельская капуста. В ней содержатся каротиноиды, клетчатка, витамин С, флавонолы и глюкозинолаты. Всё это — соединения с противовоспалительными свойствами.

Краснокочанная капуста. Она содержит довольно много антоцианов. Эти соединения связаны со снижением вероятности развития рака, сердечно-сосудистых заболеваний, могут предотвращать возникновение болезни Паркинсона.

Ягоды. Они наполнены такими противовоспалительными веществами, как антоцианы, флаванолы и фенольные кислоты.

Кофе. В нём есть кофеин, хлорогеновая и кофейная кислоты. Эти соединения обладают антиоксидантным потенциалом.

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Тёмный шоколад. Исследования показывают, что какао связано с более низким уровнем воспалительных белков CRP и IL-6. В тёмном шоколаде при этом больше антиоксидантных полифенолов по сравнению с молочным.

Фисташки. Это источник многих из тех же типов фитохимических веществ, которые содержатся в овощах. Речь идёт о полифенолах.

Льняное семя. Согласно научным исследованиям, добавление в рацион льняного семени снижает уровень противовоспалительных белков CRP и IL-6. Эти воспалительные маркеры связывают также с диабетом 2 типа и болезнями сердца.

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