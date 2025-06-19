Кардиолог рассказал, почему важно двигаться при болезнях сердца

Кардиолог Володина подчеркнула важность физической активности при болезнях сердца
При болезнях сердечно-сосудистой системы необходимы регулярные умеренные физические нагрузки. Об этом со ссылкой на научные исследования заявила главный кардиолог Пензенской области Елена Володина.
По словам врача, ученые доказали, что при физических нагрузках улучшается кровообращение и снижается уровень холестерина. Кроме того, отмечается снижение массы тела, что также благотворно сказывается на состоянии сердечно-сосудистой системы.
Помимо этого регулярные физические нагрузки способствуют снижению уровня стресса и тревожности, помогают справиться с депрессией.
«Улучшение психологического состояния может содействовать более качественному соблюдению предписаний врача и изменению образа жизни в целом», — отметила Володина.
Врач подчеркнула, что при болезнях сердца нагрузка должна подбираться индивидуально, поэтому приступать к занятиям спортом нужно после консультации с врачом.
Напомним, по словам врачей из Башкирии, всего 150 минут умеренной или 75 минут интенсивной физической активности в неделю могут продлить жизнь и спасти от болезней, уверяют в ведомстве. Также специалисты из США доказали, что физическая активность так же важна для работы сердца, как холестерин и здоровое питание.