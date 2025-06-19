Кардиолог рассказал, почему важно двигаться при болезнях сердца

При болезнях сердечно-сосудистой системы необходимы регулярные умеренные физические нагрузки. Об этом со ссылкой на научные исследования заявила главный кардиолог Пензенской области Елена Володина.

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По словам врача, ученые доказали, что при физических нагрузках улучшается кровообращение и снижается уровень холестерина. Кроме того, отмечается снижение массы тела, что также благотворно сказывается на состоянии сердечно-сосудистой системы.

Помимо этого регулярные физические нагрузки способствуют снижению уровня стресса и тревожности, помогают справиться с депрессией.

«Улучшение психологического состояния может содействовать более качественному соблюдению предписаний врача и изменению образа жизни в целом», — отметила Володина.

Врач подчеркнула, что при болезнях сердца нагрузка должна подбираться индивидуально, поэтому приступать к занятиям спортом нужно после консультации с врачом.

Напомним, по словам врачей из Башкирии, всего 150 минут умеренной или 75 минут интенсивной физической активности в неделю могут продлить жизнь и спасти от болезней, уверяют в ведомстве. Также специалисты из США доказали, что физическая активность так же важна для работы сердца, как холестерин и здоровое питание.