В Роспотребнадзоре предупредили об опасности фонтанов

Роспотребнадзор: купаясь в фонтанах, можно подхватить гепатит. В жару так и тянет окунуться в прохладную воду. Некоторые, особенно дети, не видят ничего плохого в том, чтобы освежиться в городских фонтанах. Но специалисты предупреждают: фонтаны для этого не предназначены. Вода там техническая, её не обеззараживают так, как в бассейнах. Какие болезни можно подхватить в фонтане — читайте далее.

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Чем опасно купание в фонтане

Из-за грязной воды в фонтане легко подхватить от кишечные и респираторные инфекции, а также конъюнктивит. рассказало издание МК в Красноярске со ссылкой на Роспотребнадзор.

А можно и что похуже — например, гепатит А.

Также фонтан — травмоопасное место. Там легко поскользнуться на мокром покрытии или удариться об элементы конструкции.

Наказание за купание в фонтане

Городские власти обычно не одобряют купание в фонтанах. В Красноярске, например, за это могут выписать штраф. А если вы умудритесь что-то сломать в фонтане, придётся ещё и за ремонт заплатить.

С контактными фонтами тоже нужно быть осторожнее. Ранее в Белгородской области 13-летнюю девочку убило током, когда она игралась с подругой у такой конструкции.