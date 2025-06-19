Сомнолог назвал десять причин головной боли по утрам

Не только недосып и неудачная поза. 10 причин головной боли по утрам
Сомнолог Лебедева перечислила 10 причин головной боли по утрам. Многие хоть раз в жизни сталкивались с этим симптомом сразу после пробуждения. Чаще всего причина такой головной боли лежит на поверхности — слишком короткий сон, неудачная поза или, например, апноэ. Но влиять на самочувствие могут и другие факторы. Почему может болеть голова после пробуждения, «Секрету» рассказала врач-сомнолог.
Что провоцирует головные боли по утрам
Проблемы со сном
1. Апноэ
Утренние головные боли — распространённый признак синдрома обструктивного апноэ, которое вызывает кратковременную остановку дыхания во сне.
«Чаще всего их связывают с громким храпом, но ещё одна вероятная причина — гипоксия. Пациенты жалуются на пульсацию в затылке, тяжесть и помутнение в глазах. Постепенно в течение дня эти симптомы проходят», — Дарья Лебедева, врач-сомнолог, терапевт и эндокринолог.
2. Недосып
Ещё одна частая причина головных болей — бессонница, при которой люди не могут заснуть или слишком быстро просыпаются. Она также приводит к чувству усталости в течение всего дня.
3. Нарушение циркадных ритмов
То есть циклических колебаний биологических процессов, связанных со сменой дня и ночи. При их нарушении люди не высыпаются, а заодно жалуются на головную боль при пробуждении.
4. Пересыпание
Спать слишком много тоже плохо.
«Слишком длительный сон тоже может стать причиной тяжёлого пробуждения. По одной из версий, это происходит из-за нарушения реакций, связанных с серотонином. Гормон отвечает не только за чувство удовлетворения, но и обеспечивает передачу сигналов между нервными клетками. В частности, он сообщает мозгу, что организм выспался», — Дарья Лебедева, врач-сомнолог, терапевт и эндокринолог.
Если человек игнорирует этот посыл и продолжает спать, он больше не отдыхает. Нервные клетки не получают питания, а мозг находится в состоянии энергодефицита.
5. Неудобная поза во время сна
Иногда неудачное положение тела вызывает напряжение, которое, в свою очередь, способствует утренней головной боли.
6. Бруксизм
Это сжимание челюстей и скрежет зубами во сне. К причинам бруксизма относят неправильную форму челюсти, нарушения сна, длительный стресс и тревожность, а также злоупотребление спиртным.
Бруксизм грозит перенапряжением мышц, износом зубов и повреждением дёсен. И головной болью по утрам.
Другие факторы
7. Обезвоживание
Если организму не хватает жидкости, объём крови уменьшается, и наступает кислородное голодание. Оно создаёт чувство сдавливания в голове и провоцирует головную боль.
8. Гипертония
Повышенное давление может вызывать раздражение болевых рецепторов.
«Человек страдает от тупой пульсирующей боли, охватывающей всю голову. Неприятный симптом может сопровождаться и другими ощущениями: головокружением, ухудшением зрения», — Дарья Лебедева, врач-сомнолог, терапевт и эндокринолог.
9. Резкий отказ от кофе или злоупотребление им
При резком отказе от кофе и крепкого чая может наблюдаться расширение сосудов головного мозга, которые обычно сужаются под влиянием кофеина. Это вызывает головную боль — сильную пульсацию вместе с усталостью, раздражительностью и проблемами с концентрацией.
Испортить пробуждение может и употребление кофе менее чем за восемь часов до сна.
10. Приём лекарств
Головная боль может быть побочным эффектом следующих препаратов:
- нестероидных противовоспалительных препаратов (например, ибупрофена);
- триптанов (специальных препаратов против мигрени);
- аспирина;
- парацетамола;
- успокоительных.
Аналогичный эффект возможен, если резко прекратить регулярный приём обезболивающих.
Как облегчить и предотвратить утреннюю головную боль
Вот что советует врач:
- ложитесь спать и вставайте ежедневно в одно и то же время;
- включайте в расписание регулярные физические нагрузки;
- пейте больше жидкости в течение дня;
- ограничьте употребление кофеина, особенно после обеда;
- спите в тёмном, прохладном и тихом помещении;
- подберите удобную подушку или матрас, чтобы поддерживать правильное положение шеи;
- проводите перед сном расслабляющие ритуалы, например, примите тёплую ванну или помедитируйте.