Сомнолог назвал десять причин головной боли по утрам

Сомнолог Лебедева перечислила 10 причин головной боли по утрам. Многие хоть раз в жизни сталкивались с этим симптомом сразу после пробуждения. Чаще всего причина такой головной боли лежит на поверхности — слишком короткий сон, неудачная поза или, например, апноэ. Но влиять на самочувствие могут и другие факторы. Почему может болеть голова после пробуждения, «Секрету» рассказала врач-сомнолог.

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Что провоцирует головные боли по утрам

Проблемы со сном

1. Апноэ

Утренние головные боли — распространённый признак синдрома обструктивного апноэ, которое вызывает кратковременную остановку дыхания во сне.

«Чаще всего их связывают с громким храпом, но ещё одна вероятная причина — гипоксия. Пациенты жалуются на пульсацию в затылке, тяжесть и помутнение в глазах. Постепенно в течение дня эти симптомы проходят»‎, — Дарья Лебедева, врач-сомнолог, терапевт и эндокринолог.

2. Недосып

Ещё одна частая причина головных болей — бессонница, при которой люди не могут заснуть или слишком быстро просыпаются. Она также приводит к чувству усталости в течение всего дня.

3. Нарушение циркадных ритмов

То есть циклических колебаний биологических процессов, связанных со сменой дня и ночи. При их нарушении люди не высыпаются, а заодно жалуются на головную боль при пробуждении.

4. Пересыпание

Спать слишком много тоже плохо.

«Слишком длительный сон тоже может стать причиной тяжёлого пробуждения. По одной из версий, это происходит из-за нарушения реакций, связанных с серотонином. Гормон отвечает не только за чувство удовлетворения, но и обеспечивает передачу сигналов между нервными клетками. В частности, он сообщает мозгу, что организм выспался»‎, — Дарья Лебедева, врач-сомнолог, терапевт и эндокринолог.

Если человек игнорирует этот посыл и продолжает спать, он больше не отдыхает. Нервные клетки не получают питания, а мозг находится в состоянии энергодефицита.

5. Неудобная поза во время сна

Иногда неудачное положение тела вызывает напряжение, которое, в свою очередь, способствует утренней головной боли.

6. Бруксизм

Это сжимание челюстей и скрежет зубами во сне. К причинам бруксизма относят неправильную форму челюсти, нарушения сна, длительный стресс и тревожность, а также злоупотребление спиртным.

Бруксизм грозит перенапряжением мышц, износом зубов и повреждением дёсен. И головной болью по утрам.

Другие факторы

7. Обезвоживание

Если организму не хватает жидкости, объём крови уменьшается, и наступает кислородное голодание. Оно создаёт чувство сдавливания в голове и провоцирует головную боль.

8. Гипертония

Повышенное давление может вызывать раздражение болевых рецепторов.

«Человек страдает от тупой пульсирующей боли, охватывающей всю голову. Неприятный симптом может сопровождаться и другими ощущениями: головокружением, ухудшением зрения»‎, — Дарья Лебедева, врач-сомнолог, терапевт и эндокринолог.

9. Резкий отказ от кофе или злоупотребление им

При резком отказе от кофе и крепкого чая может наблюдаться расширение сосудов головного мозга, которые обычно сужаются под влиянием кофеина. Это вызывает головную боль — сильную пульсацию вместе с усталостью, раздражительностью и проблемами с концентрацией.

Испортить пробуждение может и употребление кофе менее чем за восемь часов до сна.

10. Приём лекарств

Головная боль может быть побочным эффектом следующих препаратов:

нестероидных противовоспалительных препаратов (например, ибупрофена);

триптанов (специальных препаратов против мигрени);

аспирина;

парацетамола;

успокоительных.

Аналогичный эффект возможен, если резко прекратить регулярный приём обезболивающих.

Как облегчить и предотвратить утреннюю головную боль

Вот что советует врач: