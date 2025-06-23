Магний на тарелке: как повысить его уровень без БАДов
Он участвует в сотнях биохимических процессов. Без магния не работает ни нервная система, ни мышцы, ни обмен веществ. Как повысить его уровень без БАДов в беседе с «Рамблером» рассказала нутрициолог Ирина Кострыгина.
Магний — один из тех микроэлементов, про которые обычно вспоминают, когда уже начали сводить ноги, подскакивает давление или невыносимо хочется шоколада. Иногда дефицит обнаруживается неожиданно — после банального анализа крови или на приеме у невролога.
Предпочтительнее магний получать из пищи, а не из добавок (БАДов), за исключением случаев, когда врач диагностировал дефицит и рекомендовал дополнительный приемИрина КострыгинаНутрициолог, парамедик
Почему из еды эффективнее, чем из БАДов?
- Комплексное усвоение и синергия. Пища содержит другие витамины, минералы и фитонутриенты, которые необходимы для эффективного усвоения и работы магния.
- Натуральные формы. Магний в пище находится в легкоусвояемых органических формах (цитрат, малат, глицинат, связанный с белками), которые лучше воспринимаются организмом, чем некоторые неорганические формы в дешевых БАДах (оксид, сульфат).
- Снижение риска передозировки. Организм имеет естественные механизмы для регулирования всасывания магния из пищи. При избытке усвоение снижается. С БАДами риск передозировки выше, особенно при длительном бесконтрольном приеме высоких доз.
- Минимизация побочных эффектов. Самый частый побочный эффект добавок магния — диарея и спазмы в животе (особенно от неорганических форм вроде оксида магния). Пища обычно не вызывает таких проблем.
Стремление получать магний из пищи автоматически побуждает включать в рацион полезные продукты: темную листовую зелень, орехи, семена, бобовые, цельнозерновые, авокадо, бананы, жирную рыбу, темный шоколад. Это обеспечивает организм не только магнием, но и множеством других незаменимых нутриентов, клетчаткой, антиоксидантами.
Вывод: Пища — оптимальный, безопасный и физиологичный источник магния. Она обеспечивает комплексное поступление нутриентов, необходимых для его усвоения и работы, минимизирует риски передозировки и побочных эффектов.
Чем опасен дефицит магния?
- Нарушается сон. Магний участвует в выработке мелатонина — гормона, который регулирует циркадные ритмы. Недосып ведет к повышению кортизола, что усиливает стресс и заодно вымывает остатки магния еще быстрее.
- Повышается нервозность и тревожность. Магний регулирует работу нервной системы и помогает «тормозить» перевозбуждение. Без него нервная система становится реактивной.
- Могут быть судороги и мышечные подергивания. Особенно часто проявляются ночью или после физических нагрузок.
- Нагрузка на сердце. Магний регулирует тонус сосудов, участвует в контроле давления и сердечного ритма.
- Усиливается тяга к сладкому. При его дефиците часто хочется шоколада — организм интуитивно ищет источник.
Суточная потребность:
- женщинам: 310–360 мг.
- мужчинам: 400–420 мг.
- при беременности, лактации, высоких нагрузках, стрессе — выше.
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Как повысить уровень магния через еду?
Важно не просто добавить один продукт и ждать чуда. Нужно регулярно включать магнийсодержащие продукты в рацион — и не мешать его усвоению.
1. Орехи и семена
Это настоящий концентрат магния. Добавляйте одну–две столовые ложки в день. Главное — не жарить и не солить.
- тыквенные семечки — около 500 мг магния на 100 г.
- миндаль — 270 мг.
- кешью — 260 мг.
- семена льна, кунжут, чиа — хороши для посыпки каш, салатов и в смузи.
2. Цельнозерновые продукты
Половина дневной нормы магния может приходиться на крупяные гарниры и каши. Они содержат не только магний, но и клетчатку, которая способствует его лучшему усвоению.
- гречка, овсянка, перловка, бурый рис,
- цельнозерновой хлеб, особенно с отрубями,
- макароны из твердых сортов пшеницы.
3. Бобовые
Две–три порции бобовых в неделю уже ощутимо поднимают уровень магния. Особенно чечевица, нут, фасоль и соя.
чечевица — 35 мг магния в 100 г вареного продукта.
нут — 48 мг.
фасоль — 50–60 мг.
4. Зелень и листовые овощи
Шпинат, мангольд, щавель, петрушка, руккола — они богаты хлорофиллом, а магний — центральный элемент его молекулы. Добавляйте горсть зелени в суп, салат, омлет, бутерброды.
5. Шоколад и какао
Пара долек темного шоколада после еды — не вред, а помощь. Только не молочного. В приоритете — натуральное какао и шоколад от 85 процентов какао.
- какао-порошок — до 420 мг магния на 100 г.
- темный шоколад — около 230 мг.
6. Минеральная вода с магнием
Некоторые минеральные воды содержат магний в значительных количествах — 50–100 мг на литр и выше. Уточняйте по составу на этикетке. Достаточно всего одного стакана в день.
Как не свести эффект на нет?
Важно не только добавить магний в рацион, но и не мешать ему работать. Некоторые продукты и привычки тормозят или нейтрализуют его усвоение:
- Кофе и черный чай в избытке вымывают магний.
- Алкоголь снижает его всасываемость.
- Кальций и фосфаты (из молока, газировок) конкурируют с магнием за усвоение.
- Стресс и недосып обнуляют усилия.
Подводя итог: поднять уровень магния без таблеток и порошков реально. Достаточно ежедневно включать в рацион крупы, бобовые, зелень, орехи и немного темного шоколада. Через две–три недели такого питания вы скорее всего заметите: стало легче засыпать, пропала беспричинная раздражительность, а ноги перестали, наконец, сводить ночью.
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