Биохакер ответил, зачем нужен коллаген и есть ли смысл его принимать

В современном мире в своем стремлении к вечной молодости коллаген набирает все большую популярность. Многие задаются вопросом: действительно ли прием коллагена помогает улучшить состояние кожи?

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Биохакер Мария Молоствова прокомментировала для RuNews24.ru данную проблему.

Коллаген играет фундаментальную роль в нашем организме, представляя собой основной структурный белок в различных тканях. Существует несколько типов коллагена, среди которых наиболее распространены типы I, II и III.

Коллаген I типа присутствует в соединительной ткани сухожилий, связок, роговицы, костей и кожи.

Коллаген III типа обычно соседствует с коллагеном I в коже и кровеносных сосудах.

Коллаген II типа в основном содержится в хряще.

Основу структуры коллагена составляют аминокислоты: глицин, пролин и гидроксипролин, которые часто называют трипептидом.

Эксперт подчеркнула, что гидролизованный коллаген, также называемый пептидами коллагена, является ключевым компонентом. В отличие от простой формы коллагена, гидролизованный вариант распадается на более мелкие аминокислотные цепи, что облегчает его усвоение организмом.

Исследования показывают, что коллаген I, II и III типов способствует:

улучшению здоровья кожи;

уменьшению боли в суставах, связанных с артритом или спортивными травмами;

улучшению эластичности сосудов при гипертонии.

Коллаген составляет около 70% сухого веса кожи, при этом коллаген I типа занимает 80%, а тип II — 15%.

После 18 лет содержание коллагена в коже уменьшается на 1% в год, что приводит к видимым признакам старения. Употребление перорального, именно гидролизованного, коллагена демонстрирует положительное влияние на замедление этого процесса.

«В одном из исследований, в котором участвовали 69 женщин в возрасте от 35 до 55 лет, было показано, что прием гидролизованного коллагена существенно улучшает эластичность кожи. Испытуемые принимали 2,5 г или 5 г коллагена или плацебо в течение восьми недель. По сравнению с плацебо, группа, принимавшая коллаген (свиной типа I), показала увеличение эластичности кожи на 7% спустя четыре-восемь недель», — поделилась эксперт.

Мария Молоствова заключает, что употребление гидролизованного коллагена может быть полезным для кожи, особенно если цель состоит в замедлении возрастных изменений. Однако, как и с любыми добавками, важно учитывать качество продукта и проконсультироваться с медицинским специалистом.