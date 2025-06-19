Врач сравнил жидкость для вейпов с химикатом для травли клещей

Эксперт по зависимостям Юрий Афанасьев обнаружил в вейп-жидкостях компоненты антифриза и средства от клещей. Более 90% российских вейперов — дети 11-12 лет, а рынок вырос в 46 раз за пять лет.

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Современные вейпы превратились в оружие массового поражения, утверждает психиатр-нарколог Юрий Афанасьев. Лабораторные анализы выявили в составе жидкостей компоненты антифриза, промышленные ароматизаторы и даже акарициды — яды для уничтожения клещей. Особую опасность представляет солевой никотин, концентрация которого в 5-7 раз превышает допустимые нормы.

Эпидемия вейпинга охватила российских школьников — 4,5 миллиона пользователей, 90% из которых не достигли 14 лет. По данным Минздрава, число отравлений среди подростков за год выросло на 300%. Во многих городах уже начали закрывать вейп-шопы, а в Госдуме рассматривают закон о полном запрете электронных сигарет по примеру Казахстана, пишет cherinfo.ru.

Эксперты предупреждают: одноразовые вейпы вызывают мгновенную зависимость и разрушают лёгкие за 2-3 года регулярного использования. При этом 70% продавцов даже не проверяют возраст покупателей, способствуя распространению новой наркотической угрозы среди детей.