Как отличить простую усталость от нехватки витаминов
Чувство усталости стало нормой: мы постоянно «на ногах», находимся в потоке информации, работаем, не высыпаемся, тревожимся, перегружаемся тренировками и забываем про перерывы. Но если ощущение усталости не уходит даже после выходных и полноценного сна, стоит задуматься: а не связано ли это с нехваткой витаминов? В беседе с «Рамблером» Анастасия Тимощенко рассказала, как отличить одно от другого.
Повышенная утомляемость или слабость — достаточно распространенный симптом, который может быть связан как с эмоциональным и/или физическим переутомлением, так и дефицитом целого ряда жизненно необходимых, эссенциальных, микроэлементовТимощенко Анастасия ВикторовнаВрач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»
Когда усталость — это просто усталость
Если слабость возникает после эмоциональной нагрузки, тяжелой физической работы, смены часовых поясов или недосыпа — это, скорее всего, временная адаптационная реакция организма. Еда, отдых, и все приходит в норму. Но если человек спит по семь–девять часов, питается относительно полноценно, но ощущает вялость и потерю энергии ежедневно — это уже звоночек.
В первую очередь необходимо оценить продолжительность симптомов: в случае, если усталость и слабость постоянная, не проходит после полноценного отдыха и сна, следует задуматься о возможном дефиците витаминов в качестве причиныТимощенко Анастасия ВикторовнаВрач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»
Какие симптомы указывают на нехватку витаминов?
Простой упадок сил может быть единственным признаком. Но чаще дефициты проявляются в комплексе:
1. Кожа, ногти, волосы
- сухость кожи, шелушение, появление «заедов» в уголках губ, бледность или желтушность кожных покровов,
- ломкость ногтевых пластин, нарушение роста и повреждения ногтевой пластины,
- ломкость, сухость и выпадение волос.
Эти признаки особенно характерны при дефиците витаминов группы B, железа, витамина A и цинка.
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2. ЖКТ и пищевые привычки
- тошнота,
- нарушение стула как по типу диареи, так и по типу запоров,
- пикацизм (желание употреблять в пищу несъедобное, например мел, землю и др.
Такие необычные пищевые импульсы чаще наблюдаются при выраженном дефиците железа или цинка.
3. Нервная система
- головокружение,
- слабость,
- утомляемость,
- ощущение онемения или нарушение чувствительности, раздражительность,
- мышечные судороги,
- нарушения фона настроения.
Эти симптомы типичны при недостатке витаминов группы B, особенно B12, а также магния и калия.
4. Зрение и кровообращение
Нарушение зрения, в том числе сумеречного. Это особенно часто возникает при дефиците витамина AТимощенко Анастасия ВикторовнаВрач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»
Также стоит насторожиться при появлении неожиданных кровотечений. Избыточная кровоточивость слизистых (в частности десен) или склонность к формированию подкожных кровоизлияний может быть следствием нехватки витамина C или витамина K.
Почему возникают дефициты?
Причинами развития недостатка витаминов и микроэлементов могут быть недостаточность питания, хронические заболевания, ограничительные диеты или прием некоторых лекарственных препаратов. Например:
- веганские или кето-диеты могут привести к дефициту B12, железа, витамина D;
- приемы мочегонных препаратов — к потере магния;
- желудочно-кишечные заболевания — к нарушению всасывания нутриентов.
Что делать?
Если слабость, сонливость и раздражительность сопровождаются другими симптомами, не стоит начинать «на автомате» пить поливитамины. Сначала — к врачу. Сдайте общий анализ крови, ферритин, витамин D, B12, фолиевую кислоту, магний, цинк — в зависимости от жалоб.
Таким образом, изолированная утомляемость и слабость может быть следствием ненормированного режима сна и бодрствования или эмоционально-физического переутомления. Однако, если данные симптомы длительные, не проходят на фоне отдыха и сопровождаются дополнительными симптомами дефицита — необходимо обратиться к специалисту с целью дополнительного обследования.
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