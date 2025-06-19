Как отличить простую усталость от нехватки витаминов

Чувство усталости стало нормой: мы постоянно «на ногах», находимся в потоке информации, работаем, не высыпаемся, тревожимся, перегружаемся тренировками и забываем про перерывы. Но если ощущение усталости не уходит даже после выходных и полноценного сна, стоит задуматься: а не связано ли это с нехваткой витаминов? В беседе с «‎Рамблером» Анастасия Тимощенко рассказала, как отличить одно от другого.

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Повышенная утомляемость или слабость — достаточно распространенный симптом, который может быть связан как с эмоциональным и/или физическим переутомлением, так и дефицитом целого ряда жизненно необходимых, эссенциальных, микроэлементов Тимощенко Анастасия Викторовна Врач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»

Когда усталость — это просто усталость

Если слабость возникает после эмоциональной нагрузки, тяжелой физической работы, смены часовых поясов или недосыпа — это, скорее всего, временная адаптационная реакция организма. Еда, отдых, и все приходит в норму. Но если человек спит по семь–девять часов, питается относительно полноценно, но ощущает вялость и потерю энергии ежедневно — это уже звоночек.

В первую очередь необходимо оценить продолжительность симптомов: в случае, если усталость и слабость постоянная, не проходит после полноценного отдыха и сна, следует задуматься о возможном дефиците витаминов в качестве причины Тимощенко Анастасия Викторовна Врач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»

Какие симптомы указывают на нехватку витаминов?

Простой упадок сил может быть единственным признаком. Но чаще дефициты проявляются в комплексе:

1. Кожа, ногти, волосы

сухость кожи, шелушение, появление «заедов» в уголках губ, бледность или желтушность кожных покровов,

ломкость ногтевых пластин, нарушение роста и повреждения ногтевой пластины,

ломкость, сухость и выпадение волос.

Эти признаки особенно характерны при дефиците витаминов группы B, железа, витамина A и цинка.

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2. ЖКТ и пищевые привычки

тошнота,

нарушение стула как по типу диареи, так и по типу запоров,

пикацизм (желание употреблять в пищу несъедобное, например мел, землю и др.

Такие необычные пищевые импульсы чаще наблюдаются при выраженном дефиците железа или цинка.

3. Нервная система

головокружение,

слабость,

утомляемость,

ощущение онемения или нарушение чувствительности, раздражительность,

мышечные судороги,

нарушения фона настроения.

Эти симптомы типичны при недостатке витаминов группы B, особенно B12, а также магния и калия.

4. Зрение и кровообращение

Нарушение зрения, в том числе сумеречного. Это особенно часто возникает при дефиците витамина A Тимощенко Анастасия Викторовна Врач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»

Также стоит насторожиться при появлении неожиданных кровотечений. Избыточная кровоточивость слизистых (в частности десен) или склонность к формированию подкожных кровоизлияний может быть следствием нехватки витамина C или витамина K.

Почему возникают дефициты?

Причинами развития недостатка витаминов и микроэлементов могут быть недостаточность питания, хронические заболевания, ограничительные диеты или прием некоторых лекарственных препаратов. Например:

веганские или кето-диеты могут привести к дефициту B12, железа, витамина D;

приемы мочегонных препаратов — к потере магния;

желудочно-кишечные заболевания — к нарушению всасывания нутриентов.

Что делать?

Если слабость, сонливость и раздражительность сопровождаются другими симптомами, не стоит начинать «на автомате» пить поливитамины. Сначала — к врачу. Сдайте общий анализ крови, ферритин, витамин D, B12, фолиевую кислоту, магний, цинк — в зависимости от жалоб.

Таким образом, изолированная утомляемость и слабость может быть следствием ненормированного режима сна и бодрствования или эмоционально-физического переутомления. Однако, если данные симптомы длительные, не проходят на фоне отдыха и сопровождаются дополнительными симптомами дефицита — необходимо обратиться к специалисту с целью дополнительного обследования.

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