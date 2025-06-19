Как оказать первую помощь спасенному из воды человеку

Оказавшись свидетелем спасения утопающего, в первую очередь необходимо вызвать скорую помощь, а затем приступить к реанимационным мероприятиям. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

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Как предупреждал в беседе с газетой «Известия» председатель общероссийской общественной организации «Российское общество первой помощи» Леонид Дежурный, при первой медицинской помощи утопающему ни в коем случае нельзя бить его по щекам.

Пока карета скорой помощи в пути, важно освободить дыхательные пути пострадавшего от воды, положив его животом на свое колено, затем очистить рот от травы и слизи. Если человек не дышит самостоятельно, следует немедленно начать сердечно-легочную реанимацию, продолжила Уланкина.

«Для этого уложите его на твердую ровную поверхность и приподнимите подбородок, запрокинув голову. Далее делайте 30 нажатий на грудную клетку с частотой 100-120 раз в минуту, затем два плавных вдоха. Продолжайте чередовать эти действия, пока не появится дыхание, движение или кашель», — объяснила специалист.

Заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин до этого говорил, что в целях безопасности купаться стоит только в официально разрешенных для этого местах.

Эксперт также призвал отказаться от купания в состоянии алкогольного опьянения, поскольку это может привести к трагическим последствиям. Помимо этого, он напомнил об опасности плавания вблизи движущихся моторных лодок, потому что так можно получить удар винтом.