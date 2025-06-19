Как обезопасить воду из родника

Витамин С или аскорбиновая кислота может помочь обезопасить воду из родников и скважин, рассказала «Газете.Ru» профессор кафедры гигиены Института профилактической медицины им. Соловьева Пироговского Университета Минздрава России Наталья Шеина.

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Подземные воды (родники и скважины) чище, чем поверхностные водоемы (реки, водохранилища), и вероятность заражения микроорганизмами или простейшими из них ниже, но, тем не менее, и эту воду необходимо обрабатывать простыми способами в полевых условиях.

«Самый надежный и доступный всем способ обработки воды, это, конечно же, кипячение. Однако этот способ подходит только для обработки небольшого объема воды. Эффективным способом улучшения качества воды из родников является также воздействие ультрафиолета и тепловых лучей, для этого нужно налить воду в емкость и поставить ее на солнце. Ультрафиолет уничтожает микроорганизмы, которые могут быть в воде, а тепловые лучи способствуют оседанию мелких посторонних частиц. Но экспозиция воды на солнце должна быть не менее часа. Что еще можно порекомендовать в полевых условиях? Это использование витамина С, или аскорбиновой кислоты, в дозе 0,25 чайной ложки на 1 литр. Это тоже достаточно эффективное средство, которое помогает обезопасить воду», — рассказала врач.

Также, по ее словам, существуют мировые и российские практики, которые рекомендуют и другие физические методы (коагуляция и флокуляция) для использования воды из водоисточников в полевых условиях.