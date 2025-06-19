Какие лекарства негативно влияют на работу сердца

Лекарства, которые назначаются людям, имеющим сердечно-сосудистые заболевания, должны проходить тщательный отбор. В противном случае пациент может столкнуться с ухудшением работы сердца.

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Об этом предупредила кардиолог-аритмолог Анна Пивенштейн.

По словам врача, ряд препаратов имеют свойство негативно сказываться на работе органа. К ним относятся нестероидные противовоспалительные препараты, противовирусные, применяемые при терапии ВИЧ, средства для лечения аритмии Соталол и Кордарон.

Особенно опасны антрациклины, например, Доксорубицин, способный привести к сердечной недостаточности.

Пивенштейн подчеркнула, при приеме антидепрессантов, оральных контрацептивов и препаратов для снижения веса также нужно следить за работой сердца. В случае проблем необходимо проконсультироваться с лечащим врачом, пишет ИА «МедиаПоток».