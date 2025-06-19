Без каких продуктов кожа стареет раньше

Красота и молодость кожи напрямую зависят от правильного питания и заботы о здоровье. Рацион является базой качества кожи, без хорошего питания невозможен достаточный синтез коллагена, и, как следствие, красивая кожа. О продуктах, без которых кожа начинает преждевременно стареть, «Газете.Ru» рассказала врач-косметолог, врач-дерматолог «СМ-Косметология» Анастасия Соколова.

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«На самом деле, зачастую наша кожа преждевременно теряет свою красоту из-за недостатка белка. Ей просто неоткуда взять строительный материал для построения здоровой и упругой ткани. Когда мы начинаем беседовать с пациентом на приеме, выясняется, что каждая четвертая пациентка не доедает свою норму белка, а в КБЖУ (Калории, Белки, Жиры и Углеводы) превалируют углеводы», — отметила Соколова.

При этом врач отметила, что, если говорить о КБЖУ, то она никогда не советует своим пациентам считать все целиком и зацикливаться. По ее мнению, главное — доедать свою норму белка и есть продукты, помогающие ему лучше усваиваться каждый прием пищи. Это поможет контролировать аппетит и можно легко добрать всю формулу КБЖУ без перевеса в сторону углеводов. Также белок даст коже строительный материал — кожа будет здоровой, упругой и сияющей.

«Самое главное правило здорового рациона — сбалансированность, регулярность и простота. Введя в основу своего питания всего три группы продуктов, вы уже закроете все базовые потребности кожи», — подчеркнула специалист.

К ним, в частности, она отнесла высокобелковые продукты. Наиболее полезным вариантом здесь будет рыба. Например, лосось, скумбрия, сельдь. Помимо большого количества белка, эта рыба также содержит омега-3 жирные кислоты — они уменьшают общее воспаление и способствуют упругости кожи.

«Очень важна для здоровья кожи и клетчатка. Забудьте про огурцы и помидоры, в них содержится ничтожное количество клетчатки, отдавайте выбор авокадо. Для сравнения — в огурце на 100 грамм содержится всего 0,5 грамм, тогда как в авокадо — в 14 раз больше. Добавляя в рацион авокадо, вы убиваете двух зайцев, ведь авокадо — настоящий суперфуд, помимо большого количества клетчатки он содержит полезные жиры и витамин Е, так необходимые коже для увлажнения, регенерации, защиты от свободных радикалов», — продолжила косметолог.

Также, по ее словам, очень полезны в этом отношении продукты, богатые витамином С. Он помогает лучше усваиваться белку и стимулирует выработку коллагена — белка, уже много раз упомянутого белка, отвечающего за упругость и эластичность кожи, а также отлично укрепляет сосуды. Все это выравнивает тон кожи.

И в выборе продуктов вовсе необязательно отдавать предпочтением лимонам и апельсинам. Куда больше витамина С содержится в болгарском перце, шиповнике и облепихе, выбирайте их.