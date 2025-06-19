Как случайные перекусы могут навредить здоровью

Россиянам стоит отказаться от случайных перекусов, потому что даже пять дней в таком режиме питания могут серьезно навредить здоровью и снизить чувствительность мозга к инсулину. Об этом kp.ru рассказал эндокринолог, д.м.н, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ и автор Telegram-канала «Доктор Павлова, эндокринолог» Зухра Павлова.

© Газета.Ru

«Инсулинорезистентность тесно связана с развитием сахарного диабета, ожирения и снижением когнитивных функций (внимание, память, речь, мышление. — Прим. ред.). Сомнительные перекусы могут иметь долгосрочные последствия для нашего здоровья и приводить к хроническим сбоям в работе организма», — предупредила она.

Врач отметила, что перекусы лучше вообще исключить из распорядка питания, потому что они также грозят развитием проблем с весом. По ее словам, их можно оставить, если перерыв между приемами пищи превышает пять часов. В этом случае Павлова посоветовала выбирать продукты, богатые белками и углеводами. Так, например, можно съесть банан или яблоко с йогуртом или кусочком сыра.

Диетолог и нутрициолог Джулия Фарре до этого говорила, что правильные перекусы помогут людям старше 40 лет похудеть. По ее словам, лучше выбирать продукты, в которых содержатся белки, клетчатка и антиоксиданты. К полезным вариантам она отнесла натуральный йогурт с красными фруктами и семенами чиа и хумус с морковью, огурцом и красным перцем.