Эндокринолог объяснила, чем грозит самостоятельный прием витаминов

Самостоятельный прием витаминов группы В в виде лекарственных препаратов может быть опасен для здоровья. Об этом kp.ru рассказала врач-эндокринолог Лариса Бавыкина.

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«Такие витамины задействованы в процессах, связанных с делением клеток у нас в организме. Это значит, что при бесконтрольном приеме повышается риск онкозаболеваний», — предупредила она.

Геронтолог сети пансионатов для пожилых «Теплые беседы» Анна Шелобанова рассказала газете «Известия», что длительный прием некоторых распространенных лекарств может увеличивать вероятность развития деменции почти на 50%.

Бавыкина добавила, что опасность представляет чрезмерное употребление витамина D, потому что это нарушает обмен кальция в организме. Из-за этого у пациентов могут начаться отложения в сосудах, а это в будущем может привести к инфарктам или инсультам. Она подчеркнула, что пациентам не стоит заниматься самолечением и принимать любые витамины без назначения специалиста.

Детский врач-эндокринолог, нутрициолог «СМ-Клиника» Дарья Хайкина в разговоре с «Газетой.ru» отмечала, что многие люди принимают витамины в дополнение к пище, не всегда соблюдая рекомендации из инструкции к ним. Однако пренебрегать этим не стоит, так как у каждого витамина есть определенные условия, которые необходимо соблюдать, чтобы этот витамин усвоился, напомнила она.