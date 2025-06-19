Почему фисташки — лучший орех для снижения кровяного давления

Фисташки содержат большое количество питательных веществ, которые помогают поддерживать здоровье сердца. Порция этих очищенных несолёных орехов включает около 165 ккал, 6 г белка, 13 г жира (в основном ненасыщенного), 3 г клетчатки, почти 300 мг калия.

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Вот несколько преимуществ питательного состава фисташек для здоровья сердечно-сосудистой системы.

Много калия и мало натрия. Калий важен для поддержания здорового уровня кровяного давления. Он помогает почкам выводить избыток натрия через мочу, что снижает нагрузку на кровеносные сосуды и уменьшает объём крови. Также калий помогает расслабить стенки кровеносных сосудов. 28 г очищенных несолёных фисташек дают около 300 мг калия (и всего 1,7 мг натрия).

Полезные для сердца мононенасыщенные жиры. Замена насыщенных жиров мононенасыщенными помогает улучшить уровень холестерина и поддержать здоровье сердца. Кроме того, эти полезные жиры могут играть роль в регулировании артериального давления.

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Мощные антиоксиданты. В фисташках есть множество антиоксидантов, включая гамма-токоферол (мощную форму витамина Е), лютеин и полифенолы. Они нейтрализуют свободные радикалы, которые способны повреждать клетки и приводить к хроническому воспалению. Известно, что хроническое воспаление и окислительный стресс приводят к развитию высокого кровяного давления и других серьёзных болезней сердца.

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